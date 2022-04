Michelle Renaud, ex de Danilo Carrera, brinda consejos para superar el fin de una relación amorosa Al parecer Michelle Renaud ya sabe cómo enfrentar de la mejor manera una ruptura amorosa, y ha ofrecido consejos a todos sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al parecer Michelle Renaud ya sabe cómo enfrentar de la mejor manera una ruptura amorosa, hasta el punto que la ex de Danilo Carrera ha ofrecido consejos a todos sus seguidores en Instagram para que aprendan a respetar el proceso de duelo al terminar una relación. "El duelo al terminar una relación de pareja puede ser muuuuy doloroso, pero es importante vivirlo, no tenerle miedo, entre más pronto asumas y te dejes sentir ese vacío, más rápido saldrás de eso", aseguró la actriz en sus redes sociales. Según explicó, el peor error "es creer que por miedo a sentir ese vacío debes de retomar esa relación que ya te demostró que no funciona". "Tu expareja puede ser la mejor persona del mundo, pero no necesariamente es la mejor persona para ti.❤️ TODO PASA 😆", afirmó Renaud. La actriz exhortó a sus seguidores a respetar el proceso de cada cual, y a vivir el duelo sin apuros, siendo esta la mejor forma de salir adelante de la manera más sana. Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Instagram Michelle Renaud Muchos fueron los mensajes de agradecimiento que recibió Renaud tras sus consejos. "Gracias sí es verdad, ya tienes mucho más aprendizaje"; "me encantó el mensaje!! Saludos y gracias!"; "totalmente cierto ❤️🙌"; "muy sabias palabras 👏", le dijeron los seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Renaud tuvo una hermosa y comentada relación con Carrera, a la cual pusieron fin el pasado año. "Estoy respetando lo que viví, que fue algo tan bonito, y respetando el tiempo que estuve con esa persona [Michelle Renaud] y respetando a esa persona, y a mí también. Necesito tiempo para Danilo y conocerme soltero creo que es súper, superimportante", dijo el actor a la prensa. Michelle Renaud Michelle Renaud y Danilo Carrera | Credit: Mezcalent A pesar de la separación, el cariño que le tomó Carrera al hijo de Renaud ha hecho que se les vuelva a ver juntos, ¡y se llevan de maravilla! El pasado mes, la mexicana aclaró si tenía una nueva relación sentimental con Matías Novoa. "Es nuestro segundo proyecto; [Matías Novoa] es un tipazo, es un gran compañero", dijo. "Ahorita estoy libre, pero quiero seguir libre. Gracias pero quiero seguir libre", expresó, despejando así cualquier duda al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Renaud, ex de Danilo Carrera, brinda consejos para superar el fin de una relación amorosa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.