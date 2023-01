Michelle Renaud es presa de ataques por criticar a Shakira: "¿No te mordiste la lengua?" Tras lanzar su nuevo tema, Shakira ha polarizado a propios y extraños por hablar abiertamente de la infidelidad de Gerard Piqué; ante ello, Michelle Renaud se pronunció en contra de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La canción "Music Sessions #53", que hace cuatro días lanzó al mercado Shakira y que realizó en colaboración con Bizarrap, expresa de manera directa lo que vivió la cantante con Gerard Piqué, el padre de sus hijos, y su infidelidad con Clara Chía. Ante ello, las opiniones encontradas han estado presentes a favor y en contra. Así como muchas famosas han defendido la acción de la cantante colombiana, otras reprueban el hecho de que expusiera al futbolista; una de ellas fue Michelle Renaud. La actriz de origen mexicano posteó una historia en su cuenta de Instagram, donde se posiciona en contra de la intérprete de "Sorda, ciega, sordomuda". "Que pena que una mamá quiera aplastar al papá de sus hijos", advirtió. "La ropa sucia se lava en casa. Los hijos deben estar primero que el ego". Acompañó el texto con una imagen donde se ve un muñequito asombrado. "El hombre que pensaba caerle [conquistar] a Shakira", escribió. Esta acción no fue bien vista por los internautas, quienes recordaron cuando la protagonista de la telenovela La herencia expuso públicamente un problema con Josué Alvarado, el padre de su hijo Marcelo; por lo tanto, le impedía verlo. "¿Y cuándo hablaste mal del papa de tu hijo qué? ¿O no te acuerdas? ¿No te mordiste la lengua ??? Preocúpate por tu hijo que crecerá con el trauma de ver que su mamá cambia de novio como de calzones y a todos los amas, y son el amor de tu vida", advirtió un usuario. Michelle Renaud y Shakira Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify/Valery Hache/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las críticas continuaron. "Que pena que no recuerdes que hiciste lo mismo exponer al padre de tu hijo. La diferencia es que ella está ganando dinero con su talento y no anda cambiando de pareja, precisamente, porque si piensa en sus hijos, no como tú. Antes de criticarla fíjate lo que hiciste; tú hace meses hablando del papá de tu hijo, porque tú no lavaste la ropa en casa"; "Tú te metiste en la relación de Matías pues clara-mente te dolió"; "Si Shakira saca su coraje como ella decida no eres nadie para decir lo contrario, respete señora", y "Antes de hablar de Shakira lávate la boca mil veces, ella sí es un ejemplo a seguir, no como tú", agregaron. Michelle Renaud Michelle Renaud no ha comentado nada más al respecto. Mientras tanto, Shakira sigue acumulando vistas del video y descargas de la canción.

