Michelle Renaud le envía cariñoso mensaje a Osvaldo Benavides Parece que el romance entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides va viento en popa; de hecho, la actriz aprovechó una ocasión especial para dedicarle unas emotivas palabras a su pareja sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien trataron de mantener su relación sentimental oculta, ahora Michelle Renaud y Osvaldo Benavides ya no dudan en mostrarse juntos públicamente. Ahora, la actriz aprovechó una fecha muy especial para dedicarle a su pareja sentimental un emotivo mensaje. Así, la protagonista de la telenovela La herencia quiso felicitar al intérprete de Andrés Carranza en la serie Monarca por su cumpleaños número 43 de una manera muy especial. Así, la famosa dio a conocer un video que dice "Happy Birthday!"; en el cual, poco a poco, va acercando la cámara y pasa de estar oscuro a iluminado haciendo un acercamiento de Benavides, quien saluda. "Feliz cumpleaños Osvaldo Benavides. Deseo para ti una vida llena de mucho amor, besos, baile y mucha risa", escribió Renaud para acompañar dicho audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Me encantas". Esta publicación causó diversas reacciones entre los internautas, quienes no pudieron resistirse de hacer algún comentario al respecto. "Felicitaciones a uno de los mejores y más grandes actores de esta generación. Que placer es ver actuar a Osvaldo. Que sea muy feliz y que siga cumpliendo todos sus sueños. Y también deseo una lluvia de bendiciones, amor, alegría y luz para ambos", mencionó una fanática. Michelle Renaud y Osvaldo Benavides SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz cumpleaños a su amor"; "¡¡¡¡¡Viva el amor!!!!! amo verte feliz Mich"; "Que bueno que ya esté con alguien más Mich. Éxitos en esta nueva etapa", y "Una pareja bonita… disfruta el momento", agregaron. Por su parte, Osvaldo Benavides dio a conocer que festejó al lado de Michelle Renaud este día tan especial. "Mi cumple disfrutando mi hamburguesa favorita y mi tequila favorito con mi gente hermosa Michelle Renaud", expresó en la misma red social. Acompañó dicho escrito con una imagen donde se le ve en un restaurante

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Renaud le envía cariñoso mensaje a Osvaldo Benavides

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.