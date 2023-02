Michelle Renaud enfrenta rumores de embarazo de gemelos Luego de que Michelle Renaud diera a conocer un video que podría dejar al descubierto que está en la dulce espera, la actriz habla al respecto ¿espera gemelos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Michelle Renaud ha mencionado su interés por tener más hijos. Incluso, lo mencionó como una de las razones por las que terminó su noviazgo con Danilo Carrera. Ahora, que tiene relación sentimental estable con Matías Novoa, se ha planteado la posibilidad de volver a ser madre. Hace unos días, la actriz levantó sospechas de un embarazo de gemelos luego de que dio a conocer un video donde se le ve pintando y al final, dicho cuadro muestra a una mujer en gestación de dos bebés. Así, la protagonista de la telenovela La herencia habló de esta situación. "Solo el tiempo confirmará o no confirmará eso [el embarazo]", advirtió Renaud al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No estoy confirmando nada". La famosa siguió manteniendo el misterio al respecto y aclaró que lo hizo como una forma de pasar un buen momento y mostrar sus dotes artísticas. "Me encanta pintar; me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando, puedo darme la oportunidad de ahí hacerle al show [de pintar] y disfrutar mucho", aclaró. La actriz asegura estar atravesando por una gran etapa personal y profesional que la tiene muy contenta; además, porque la hace sentir bien tener con quien disfrutar de las cosas lindas que le están sucediendo. "Estas dos películas que me llegan y me tienen súper emocionada; tengo con quien compartirlo y con quien disfrutar de venir a un festival. En algún otro momento me hubiera tocado venir sola y ahorita como estoy con mi pareja, con mi hombre, se siente bien padre", dijo. Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Renaud no hablará más de su supuesto embarazado, pero sabe que todo ocurre cuando debe suceder. "Todo me está llegando en el momento correcto", enfatizó. "Es parte de tener una madurez y las cosas llegan en la vida. Entonces, estoy en un momento de mucha plenitud y me siento muy orgullosa de todo lo que está pasando a mi alrededor".

