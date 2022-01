Michelle Renaud confirma que enfrenta proceso legal con el padre de su hijo y pide respeto para su 'bebé' "Su papá no es malo, pero cometió errores y esos errores tienen una consecuencia", explicó la actriz mexicana este lunes a través de un video en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Instagram Michelle Renaud Michelle Renaud pidió este lunes a través de las redes sociales a los medios de comunicación respeto para su hijo Marcelo, de casi 5 años, luego de conocer que una revista sacaría una nota donde se habla de un tema delicado de su primogénito con respecto a su papá Josué Alvarado. "Siempre he dicho que los niños son responsabilidad de todos los adultos. Les pido me ayuden a cuidar a mi hijo y a mi familia", dijo la actriz. "A mí no me van a hacer daño, a mí las notas buenas o malas me dan publicidad y de la publicidad yo adquiero trabajo, pero no se trata de mí, se trata de mi bebé. Les pido por favor a todos los medios que no repliquen esa noticia, que no importa lo que haya hecho el papá, eso es asunto de Marcelo y su papá y se está resolviendo y se está resolviendo con mucho amor porque hay amor de todos lados porque el papá ama a Marcelo, porque Marcelo ama a su papá y yo amo a Marcelo; pero lo tengo que cuidar y lo estoy cuidando como cualquier mamá lo haría", agregó. Sin entrar en muchos detalles, la actriz, quien graba actualmente en México la nueva telenovela de Televisa La herencia, confirmó que se encuentra en un proceso legal con su exesposo por el bienestar de su hijo. "Estamos pasando un momento muy triste, muy desafortunado, [pero] es cierto que creemos que pronto se va solucionar y se va a solucionar de la mejor manera". Renaud lamentó que el papá de su hijo expusiera a través de las redes sociales la situación que están viviendo con mensajes en los que expresa que extraña al menor. "Él lo extraña por acciones de él, por acciones que lastimaron mucho a mi hijo y que me lastimaron a mí como su mamá, pero por acciones por las cuales yo tengo que proteger a mi bebé y no solamente yo, la ley está protegiendo a mi bebé". "No creo que sea una buena manera subir a redes y exponer a redes nada de lo que está pasando en la vida de su hijo para tener seguidores o para llamar la atención porque bien podría llamarme por teléfono o mandar mensajes y no lo hace, todo lo hace a través de redes, lo cual no es correcto porque Marcelo no los ve", aseveró la intérprete de 33 años. No importa lo que haya hecho el papá, eso es asunto de Marcelo y su papá y se está resolviendo y se está resolviendo con mucho amor porque hay amor de todos lados — Michelle Renaud A pesar de ello, Michelle dejó claro que lo más importante para ella es que "la relación de Marcelo y su papá mejore, que Marcelo esté cuidado con su papá y, como siempre se lo digo a mi hijo, todos los adultos tomamos acciones a veces equivocadas, estamos aprendiendo, estamos creciendo". "Su papá no es malo, Marcelo sabe que su papá lo ama con todo el corazón, así se lo decimos aquí, pero cometió errores y esos errores tienen una consecuencia y estamos esperando, estamos en un proceso, como le decimos a Marcelo, de mucho amor y mucha paciencia para que el papá pueda reconocer los errores […]", señaló la heroína de telenovelas como La sombra del pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien cuenta con cuatro millones de seguidores en Instagram, resaltó que desde que quedó embarazada no ha hecho otra cosa más que hablar bien del padre de su hijo. "En estos 5 años desde que quedé embarazada [...] siempre he hablado perfecto de él en medios, siempre he ocultado todas las verdades porque el día de mañana que Marcelo googlee a su papá quiero que encuentre a un hombre íntegro, alguien a quien admirar y seguir", compartió. "La realidad es muy diferente, pero yo siempre he hablado muy bien de él. Siempre he permitido que mi hijo esté con él porque yo creo, y estoy convencida, que pase lo que pase, sea como sea el papá, los niños tienen que estar con su papá y con su mamá por igual, es superimportante para el crecimiento y el desarrollo de mi hijo que conviva con su papá, creo que eso es ante todo". "Por lo mismo, siempre ha tenido una convivencia con su papá, siempre se ha ido de viaje con él cuando quería, cuando yo me tenía que ir a un lado se lo dejaba, siempre ha habido esta situación donde Marcelo ve al papá y, aunque yo no tuviera la ayuda de su parte como quisiera o la responsabilidad fuera realmente compartida, yo siempre dejé todo de lado porque creo que yo soy autosuficiente y puedo sacar adelante sola a mi hijo, pero era importante que mi hijo viera a su papá", añadió. Aunque hasta el momento no ha reaccionado a las declaraciones de la actriz, el exesposo de Michelle compartió en noviembre del año pasado un mensaje en Instagram en el que expresaba lo mucho que extrañaba a su hijo y en el que incluía la siguiente cita junto a una foto en la que aparecía acompañado del menor: "La verdad se acaba sabiendo, no importa cuanto se esfuercen por ocultarla o detenerla. Las mentiras son una demora temporal de lo inevitable".

