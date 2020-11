Close

¡Michelle Renaud dispara la temperatura al compartir un video subidito de tono de Danilo Carrera! La actriz presumió de su 'macho' con unas imágenes que muestran al ecuatoriano bailando para su chica ligerito de ropa y con unos movimientos de lo más insinuantes Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se aman, se desean, se adoran y eso traspasa la pantalla. Michelle Renaud y Danilo Carrera pueden decir bien alto que lo suyo va más allá de cualquier amor de telenovela, lo supera con creces. De la ficción pasaron a la realidad y el resultado es una relación llena de pasión y complicidad que la parejita ha vuelto a plasmar en sus redes sin censura alguna. A través de un video de lo más sensual, la actriz mexicana presumió de su amado mientras bailaba en un sexy traje de baño y movía las caderas de forma muy sugerente. Tanto que la temperatura en las redes se disparó de inmediato ante la tentadora escena playera. "¡Qué espectáculo!", escribió la enamorada. El protagonista de Quererlo todo, telenovela que protagoniza con su novia, demostró tener dotes para la danza y un cuerpazo en plena forma que acaparó todas las miradas y piropos de las seguidoras de su chica. Image zoom Danilo Carrera y Michelle Renaud | Credit: Cortesía TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Es normal que repita el video a cada rato?", "Mi regalo de cumpleaños adelantado", "Cuídamelo, es el niño consentido de Ecuador", "Guapísimo, carismático y tiene percha", le dedicaron tan solo algunas fans. Cero celosa, Michelle quiso compartir la belleza y sensualidad de su novio por el que bebe los vientos para que todas pudieran disfrutarlo. Eso sí, solo mirar, nada de tocar. Eso queda reservado para ella. ¡Gracias por este manjar para los ojos!

