Michelle Renaud es fuertemente criticada en redes por meter a su hijo en terapia de hielos 

La protagonista de La Herencia, tiene una experiencia muy positiva sobre este método ya que ha llegado a declarar que: "Yo he notado muchos cambios en mí además de esos. Mejoró la calidad de mi piel, se me quitó la colitis crónica con la que tanto odiaba vivir, si ando tristona, me lleno de endorfinas y salgo feliz. A pesar de estar trabajando tanto y no parar, me llena de energía. Fortalece mi fuerza de voluntad, aunque no lo crean ser consistente me enseña que puedo lograr todo lo que me propongo. No sé si tiene que ver pero no me he enfermado para nada. Puede que esté loca pero creo que rejuvenece y ayuda a quitar la celulitis".