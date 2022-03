Michelle Renaud contesta ante las fuertes acusaciones recibidas: "¿Cuánto te pagaron...?" Desde meterse a los hielos hasta compartir sus pensamientos positivos, la actriz mexicana es una mujer nueva y así mismo lo transmite. Para los que la señalan por ello, también tiene un mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida sonríe a Michelle Renaud en todos los sentidos. La protagonista de su nueva telenovela La herencia: un legado de amor, no solo vive un momento profesional próspero sino que también atraviesa una luna de miel personal. Soltera, entregada a su papel de mamá, mujer trabajadora y, especialmente, su bienestar personal, la actriz ha compartido sin filtros con el público cómo ha llegado a este punto de serenidad y armonía. A través de sus redes comparte lecciones aprendidas en la vida sobre el amor, la autoestima y otros temas delicados que ha logrado dejar atrás. También ha mostrado sus ejercicios y actividades para mantenerse saludable, entre otras cosas, meterse en los hielos y recibir sus beneficios. Sin embargo, tanta positividad y alegría no termina de convencer a algunos seguidores quienes así mismo se lo han dejado saber. Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Instagram Michelle Renaud Todo empezaba con uno de sus últimos posts relacionado con el amor y la persona que uno acaba de conocer. En este video asegura que "la persona es lo que hace, no lo que dice", compartiendo así que los actos del otro es en lo que debes fijar, no en la palabrería. La teoría fue explicada de forma convincente. La mayoría le dieron la razón, pero hubo quien le atacó con una dura pregunta. "¿Cuánto te pagaron por ser pseudoecologista?", escribieron. Michelle contestó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Pseudo ecologista? ¿Qué tiene que ver la ecología con mi video? Pero sin que me paguen, sí soy ecologista de corazón", dijo la también protagonista de Quererlo todo en quien hay un antes y un después notable. Las críticas siguieron acumulándose con otro de sus ya famosos y esperados videos: su baño en los hielos. Es algo que le ha traído tantos beneficios a su salud física y mental que, generosamente, Michelle ha querido compartirlo con toda la buena intención a sus seguidores. Pero como suele ocurrir, siempre los hay que ponen la nota discordante. "Ya me estoy aburriendo, me encanta tu personalidad, pero.... todos los días lo mismo", le hizo saber una fan. Compresiva y amable, Michelle también tuvo unas palabras a este comentario. "Hasta que también lo hagas, goces de todos los beneficios y entonces quieras que todo el mundo se meta para que todos se sientan igual de bien que tú. ¡MÉTETE A LOS HIELOS!", añadió. Para la actriz de 33 años no hay nada mejor que dar a conocer a los demás las cosas buenas que le sientan bien con el fin de que también ellos lleguen a sentirse así. Es un acto de generosidad y humildad que piensa seguir haciendo y que la gran mayoría de sus seguidores agradecen de todo corazón. ¡Gracias Michelle!

