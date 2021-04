Michelle Renaud presume el emotivo reencuentro entre su hijo y Danilo Carrera La actriz mexicana no dudó en compartir el emotivo momento a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A tres meses del sorpresivo e inesperado anuncio del fin de su historia de amor, Danilo Carrera y Michelle Renaud se reencontraron este domingo en México con motivo de la transmisión del último capítulo de la telenovela Quererlo todo. Poco antes de que ambos se reunieran con el elenco del melodrama para disfrutar juntos del desenlace de la historia que encabezaron durante más de 120 episodios, el galán ecuatoriano vivió un emotivo reencuentro con el hijo de Michelle, Marcelo, que la actriz mexicana no dudó en compartir a través de las redes sociales para felicidad de sus incondicionales fans. "Nada más amoroso que los niños", escribió Renaud junto a la grabación ante la espontánea reacción que tuvo su primogénito al ver nuevamente en persona a Danilo. Como se veía venir, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "¡Qué bonito! Se nota que Marcelo extrañaba mucho a Danilo", comentó una persona. "La mejor representación de amor de un niño para la persona con la que ha compartido momentos felices sin ser su papá", se puede leer en otro de los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante su noviazgo con Michelle, Danilo logró construir un vínculo muy cercano y especial con el menor, como prueba ahora el reciente vídeo que publicó la actriz. "Danilo no tiene ninguna responsabilidad con Marcelo y ver que de todos modos [le tiene] un amor incondicional —y ver que entre ellos dos hay una relación de cómplices, de personas que se quieren— para mí es algo que me enamora de parte de los dos", compartía meses atrás Renaud cuando aún era novia de Danilo en una entrevista con People en Español. "Por favor salven ese amor", escribió otra persona tras ser testigo del emotivo reencuentro entre ambos. En pocas horas, el vídeo había superado las 700 mil visualizaciones.

Share options

Close Login

View image Michelle Renaud presume el emotivo reencuentro entre su hijo y Danilo Carrera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.