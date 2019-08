Comparan a Michelle Renaud en redes sociales con Irina Baeva ¡y así responde la actriz! Esto opina la protagonista de La reina soy yo (Univision) de que la comparen con la actual pareja de Gabriel Soto tras confirmarse su romance con Danilo Carrera. By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Si hay una famosa que ha sido víctima de crueles comentarios en los últimos meses a través de las redes sociales por acontecimientos de su vida personal esa es Michelle Renaud. La protagonista de la teleserie La reina soy yo (Univision) se ha convertido en el blanco de toda las críticas tras confirmarse su romance con el actor de origen ecuatoriano Danilo Carrera. Al igual que le sucedió en su día a la actriz rusa Irina Baeva, la actual pareja del galán mexicano Gabriel Soto; la también heroína del melodrama de Televisa Hijas de la luna ha sido injustamente acusada por muchas personas en las redes sociales de haber roto un matrimonio. Algo que, por supuesto, no es cierto y que la intérprete de 33 años ha negado en repetidas ocasiones. “Aquí estaba pesando en esas personas a las que llamamos ‘haters’, aquellas que son apasionadas, que critican y juzgan sin saber, porque nadie puede conocer a otra persona solo a través de redes o revistas. Entonces, esas personas que odian y dedican su tiempo al ser odiado quiero entender, ¿por qué criticar y juzgar? ¿qué sienten? Haters venga los leo con mucho amor”, escribía este lunes en Instagram la guapa estrella de telenovelas intentando encontrar respuestas a tanto odio que ha recibido últimamente en el ciberespacio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien tantos mensajes de odio podrían desequilibrar fácilmente a cualquiera, afortunadamente Michelle cuenta con la madurez suficiente para no dejarse afectar por lo que otros opinan de ella. Precisamente por eso la actriz dejó claro recientemente a través de su perfil de Instagram que no le molesta en lo más mínimo que la comparen con Baeva. “No me molesta para nada que me digan de Irina. No conozco su historia por lo tanto no tengo juicio alguno y en lo que la conozco a ella es una gran compañera de trabajo y amiga”, le respondía Renaud a una seguidora que se interesaba por conocer su opinión al respecto. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Comparan a Michelle Renaud en redes sociales con Irina Baeva ¡y así responde la actriz!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.