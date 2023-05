Michelle Renaud celebra el cumpleaños del hijo de Matías Novoa: "Mi vida es otra desde que este niño mágico apareció en nuestras vidas" La actriz mexicana dedicó unas emotivas palabras a su hijastro con motivo de su cumpleaños número 12. La madre del niño, la actriz mexicana María José Magán, tampoco se quedó atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud Michelle Renaud y Axel, hijo de Matías Novoa | Credit: Instagram Michelle Renaud La vida de Michelle Renaud es "infinitamente más mágica" desde que la comparte con Matías Novoa. "Siempre soñé con un amor así pero dudaba que existiera", reconocía días atrás desde su perfil de Instagram. Para la actriz mexicana, el galán de origen chileno y su hijo Axel "son el regalo más grande que Dios" les ha mandado tanto a ella como a su retoño Marcelo. "Mi vida es otra desde que este niño mágico apareció en nuestras vidas, llenándonos de amor, talento y carisma", reconoció recientemente la protagonista de exitosas telenovelas como La herencia: un legado de amor con motivo del cumpleaños número 12 del hijo de Novoa. La intérprete de 34 años aprovechó esta fecha tan señalada para dedicarle unas emotivas palabras al cumpleañero que prueban el vínculo tan especial y cercano que existe entre ambos. "Es mi compañero a la hora de hacer arte y también mi socio, no puedo más que agradecer el hermano mayor tan generoso que eres para mi Marcelo. Como siempre te digo eres el regalo que nos mandó Dios para decirnos lo afortunados que somos", escribió Michelle. "Axel te amamos mucho. Que sea un año maravilloso lleno de momentos de mucha felicidad. Feliz cumpleaños". Michelle Renaud Michelle Renaud y Axel, hijo de Matías Novoa | Credit: Instagram Michelle Renaud La actriz compartió el fin de semana un carrusel de fotos en las que aparece de lo más feliz celebrando en compañía de Novoa y su hijo Marcelo el cumpleaños de Axel. Michelle Renaud Michelle Renaud celebra el cumpleaños del hijo de Matías Novoa | Credit: Instagram Michelle Renaud "Cumple de Axel. Hoy fue un día muy especial. Te amamos", escribió junto a las instantáneas. Michelle Renaud Michelle Renaud, Matías Novoa y sus hijos Axel y Marcelo | Credit: Instagram Michelle Renaud La mamá de Axel Axel es fruto de la relación amorosa que mantuvo en el pasado Novoa con la actriz mexicana María José Magán, quien también quiso dedicar unas emotivas palabras al cumpleañero. "Un día como hoy hace 12 años nació el mejor regalo que Dios y la vida me pudo dar, mi cookie, mi compañerito y cómplice de mis locuras. Ni en mil vidas podrías entender lo que te amo y lo que significas para mí. No tienes idea de todo lo que haces diario por mí desde que llegaste a mi vida a llenarla de colores con tus ocurrencias, tus sonrisas, tus locuras y tu madurez siendo el mejor maestro para mí. Estoy tan orgullosa de ti y de mí por ser tu mamá. Todos creen que yo te di la vida pero nadie sabe que tú realmente me la diste a mí", escribió desde su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y continuó: "Deseo que este año sea lleno de risas a carcajadas y que seas hoy y siempre inmensamente feliz. Gracias por venir a enseñarme el amor incondicional, por cuidarme, protegerme y darme tanto amor. Porque conmigo vas a contar el resto de mi vida y mil vidas más. Gracias por escogerme como mamá, es un verdadero privilegio".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Renaud celebra el cumpleaños del hijo de Matías Novoa: "Mi vida es otra desde que este niño mágico apareció en nuestras vidas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.