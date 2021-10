¡Michelle Renaud suelta la bomba! ¿Adiós definitivo a Danilo Carrera?: "Todavía eres soltero en el interior de tu corazón" La actriz dejó claro que aparentemente... ¡Vuelve a estar soltera!: "Mejor construir sueños sola y caminar a ellos, a estar acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Según asegura un viejo refrán, amores reñidos son los más queridos. Una vez más parece que todo el amor infinito que se tienen los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera entre ellos, no ha sido suficiente después de romper y e intentar darse una nueva oportunidad juntos. Con guante blanco, la actriz parece dejar claro durante el fin de semana que el bello Danilo continúa sin estar listo para el compromiso. "Este año estar soltera me ha enseñado que es mejor construir sueños sola y caminar a ellos, a estar acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado, que es mejor tener un buen amigo que un punching bag, que la risa y la magia no es cuestión de sincronía, es cuestión de alegría", dijo un revelador comentario que Renaud escribió bajo una foto en la que da a entender que está de nuevo libre, como los pájaros. Después, lanzó el dardo con una frase de Pratik Akkawar, "si estás fantaseando con el amor, todavía eres soltero en el interior de tu corazón, sin importar cual sea tu relación actual". Michelle Renaud Credit: IG Michelle Renaud SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fans de la pareja comentaron bajo el post de la actriz alarmados: "¿Y Danilo?", se preguntaba alguien. "Ya lo está haciendo oficial que ya no está con Danilo, está más que claro", comentaba alguien más. Danilo Carrera y Michelle Renaud Michelle Renaud y Danilo Carrera | Credit: Mezcalent Michelle Renaud y Danilo Carrera participan en la telenovela "Quererlo Todo", melodrama producido por Nacho Sada que estrena el próximo lunes en México y muy pronto por Univision en Estados Unidos/México, 5 de noviembre 2020. Credit: Mezcalent Hace tan solo dos días, Renaud ya aparecía cabizbaja en la misma red con un misterioso mensaje: "Si quieres ver a Dios reír, cuéntale tus planes", escribió entonces. "Le conté los míos, se rió, me vio con cara de te la vuelas, me desanimé, y de pronto puuum, me contó los suyos y eran mucho mejores. CONFIA, siempre CONFIA".

