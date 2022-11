Anuncio de Michelle Renaud junto a su hijo genera fuerte alboroto: "No lo hagas" La actriz compartió una foto fruto de una campaña que hizo con su hijo Marcelo hace años y, una vez más, provocó un fuerte revuelo entre sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud defiende sus ideas a capa y espada independientemente de lo que digan o piensen los demás. Y, una vez más, lo acaba de demostrar. Esta semana la actriz compartía la imagen de la campaña que realizó en 2019 junto a su hijo Marcelo para Peta Latino. En ella promueve el veganismo. Ya en su momento provocó un fuerte revuelo al posar con su hijo y defender una alimentación no basada en animales. Esta vez, ha vuelto a pasar y las redes se dividieron en opiniones. Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Mezcalent Mientras un sector considera que es Marcelo quien deba decidir en su momento si quiere o no ser vegano, otros la aplauden por prevenir a su hijo de comer carne y evitar así enfermedades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El debate volvió a ponerse sobre la mesa y sus redes ardieron. "Los veganos no contribuyen a un mejor planeta", "El niño decidió ser vegano", "Y también a todos sus novios, ¿los enseña a ser veganos? Con razón renuncian", "No hagas a tu hijo vegano", "Deberías protegerlo de otras cosas", "Dejen que los niños crezcan y decidan". escribieron algunos muy molestos. También hubo quienes la apoyaron. "Apoyo totalmente ser vegano, no al sufrimiento de ningún animal", "Continúa haciendo lo que como humano, mujer y mamá crees que es mejor para ti y tu hijo", "No dudamos que estás haciendo lo mejor para Marcelito", apuntaron otros en su defensa. Michelle se limitó a escribir un corazón.

