El álbum de fotos más personal de Michelle Renaud, protagonista de La herencia

Michelle Renaud Credit: Mezcalent; Instagram Michelle Renaud Michelle Renaud nació para brillar. La actriz mexicana, que inició su carrera como extra en la telenovela juvenil Rebelde (2004), hoy es una de las protagonistas más exitosas y queridas de su generación. Mira su álbum de fotos más personal. Nacimiento Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud Michelle Renaud Ruesga abrió por primera vez sus ojos al mundo un 9 de septiembre de 1988 en el Estado de México. "Yo pensé que había nacido en la Ciudad de México, pero cuando murió mi mamá viendo papeles supe que nací en el Estado de México. Soy mexiquense, pero más chilanga, de las dos", contó en 2019 en una entrevista con Mara Patricia Castañeda la actriz mexicana, quien posa en la foto de bebé con su madre. Infancia Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud "Siempre fui como niña de casa, mis papás eran muy unidos", aseveró Renaud. Hermana menor Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud La protagonista de la exitosa telenovela La herencia: un legado de amor (Univision) es la menor de tres hermanos. Su cómplice Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud La actriz ha tenido desde niña una relación muy cercana con sus hermanos, a quienes adora con todo su corazón. En la imagen posa con uno de ellos, Esteban. "Siempre has sido mi mejor amigo, mi compañero, mi todo", fueron las palabras con las que acompañó esta instantánea que publicó en 2014 en Instagram. Talentosa desde niña Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud Desde muy niña comenzó a sentirse atraída por el medio artístico. "Siempre me gustó como esto del show". En familia Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud "Me encantaba cuando todo el mundo se iba de mi casa y me dejaban sola y podía poner la música y bailar y cantar como por horas, pero nunca le decía a nadie porque yo pensaba que ser actriz era como el sueño de todas las personas", señaló Renaud, quien posa en la foto con sus padres y sus dos hermanos. Michelle Renaud: "Sara Del Monte me cambió la vida" La muerte de su madre Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud Aunque se independizó con 18 años, Michelle estaba muy unida a su madre, quien perdió la vida víctima de un cáncer cuando la actriz tenía 25. "Es lo peor que hemos vivido mi familia y yo", se sinceraba en 2016 a través de su perfil de Instagram. "No solo su muerte, sino la enfermedad, ver cómo la persona que más amas sufre todos los días dolores insoportables, miedos horribles, ir viendo cómo se va deteriorando es una pesadilla". Eran muy unidas Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud "Mi relación con mi mamá siempre fue increíble porque somos muy parecidas, no solo físicamente... Éramos muy unidas", compartió años atrás. Amores de su vida Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud "Los hermanos son lo más sagrado en el mundo. Para una niña, los hermanos son los amores de su vida. Con ellos su vida está completa", escribió Michelle junto a esta instantánea que publicó en 2015 a través de las redes sociales. Su padre Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud "[Mis padres] duraron 32 años de casados, era una relación muy estable y mi mamá siempre estuvo enamorada de mi papá", contaba años atrás. En la foto la actriz posa con su papá. Su hijo Marcelo Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud En marzo de 2017 Michelle vivió uno de los días más felices de su vida con el nacimiento de su hijo Marcelo, quien ya tiene 5 años. "Somos amores, amigos, guías y cómplices el uno del otro. Él me enseña a ver por mí y ser feliz y yo le permito ser él al cien y ser feliz. Nos cuidamos y nos amamos".

