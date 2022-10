Michelle Renaud alborota las redes con video de su novio Matías Novoa bailando para ella sin camiseta "Cómo no enamorarme si me bailan así", escribió la actriz mexicana junto a la grabación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Matías Novoa Matías Novoa; Michelle Renaud | Credit: Instagram (x2) La semana pasada, Michelle Renaud y Matías Novoa hicieron oficial su noviazgo. "Nos gustaría ser padres juntos", declararon de lo más enamorados a una publicación mexicana. Además de contar cómo surgió su romance, la actriz mexicana y el galán chileno confirmaron que sus hijos –Michelle es madre de Marcelo, de 5, y Novoa de Axel, de 11–, ya se conocen. Desde entonces, la feliz pareja no ha dejado de presumir de su historia de amor y de gritar a los cuatro vientos a través de las redes sociales lo mucho que aman estar juntos. Matías Novoa Michelle Renaud y Matías Novoa muy enamorados | Credit: Instagram Matías Novoa Este lunes, sin ir más lejos, la protagonista de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como La sombra del pasado y La herencia: un legado de amor (Univision), compartió un video a través de su perfil de Instagram, donde supera los 5 millones de seguidores, en el que muestra un momento de lo más divertido que vivió junto a su pareja durante una videollamada. En la grabación, aparece el galán del actual melodrama estelar de Univision bailando sin camiseta al ritmo de 'Despechá' de Rosalía ante la atenta mirada de Michelle, quien no puede ocultar su sonrisa al verlo. "Cómo no enamorarme si me bailan así. Me caes muy bien Matías, puras risas y besos contigo", fueron las palabras con las que la intérprete de 33 años acompañó el simpático video que refleja a la perfección la conexión tan hermosa y especial que existe entre ambos. La grabación, como era de esperar, generó al instante cientos de reacciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué bonito! Disfruten mucho su amor. Me encanta la linda pareja que hacen", no tardó en comentar una seguidora de Michelle. "Me encantan. Irradian una energía muy bonita", se puede leer en otro de los comentarios. ¡Qué viva el amor!

