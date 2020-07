Michelle Obama tendrá su propio podcast La ex primera dama estadounidense abodará temas sociales con su nuevo proyecto digital: The Michelle Obama Podcast. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ex primera dama estadounidense Michelle Obama se lanza en una nueva aventura como conductora de su propio podcast, según lo anunció la plataforma digital Spotify. De acuerdo a esa plataforma, el programa será realizado por la compañía productora de su esposo, el ex mandatario Barack Obama. Desde su salida de la Casa Blanca, hace casi cuatro años, la también abogada no ha cesado su esfuerzo por educar a sus seguidores sobre temas de interés social y abordará varios de ellos como las relaciones interpersonales, el ser padres y hasta la salud en su podcast, según Spotify. "Espero que en estas series podamos explorar temas significativos juntos y ordenar tantas preguntas que todos intentamos responder en nuestras propias vidas”, dijo la nueva conductora a través de un comunicado. “Espero que este podcast ayude a los oyentes a tener nuevas conversaciones — y conversaciones difíciles — con la gente que sea importante para ellos. Así es como podremos construir más entendimiento y empatía hacia todos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bajo el nombre de The Michelle Obama Podcast, la esposa del ex presidente sostendrá conversaciones con un sinnúmero de personalidades de distintos ámbitos, entre ellos el presentador Conan O’Brien, la empresaria y política Valerie Jarrett, la periodista Michele Norris y la doctora Sharon Malone. “Ha sido un año difícil y espero que este podcast nos ayude a explorar lo que estamos viviendo y que inicie nuevas conversaciones con nuestros seres queridos", escribió la titular del show en su cuenta de Instagram. "Lo que me encanta de estas conversaciones es que son sobre temas que vivimos diariamente — y pueden pueden tomar un nuevo significado cuando estamos pasando por una pandemia global o buscando la tan esperada justicia racial en nuestras comunidades". Este nuevo proyecto se da dos meses después de que Netflix estrenara el documental Becoming, que se basa en el trabajo y la vida personal de la ex primera dama después de su salida de la Casa Blanca y su gira para promocionar su exitoso libro del mismo nombre. El podcast está programado a estrenarse el 29 de julio en Spotify.

