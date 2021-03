Close

Michelle Obama opina sobre división entre Meghan Markle y familia del príncipe Harry: "Rezo que haya perdón" “No hay nada más importante que la familia". La exprimera dama Michelle Obama habló sobre la entrevista que dieron Meghan Markle y el príncipe Harry a Oprah Winfrey, y las tensiones que existen con la familia real de Inglaterra. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como muchos, Michelle Obama quedó impactada con la entrevista que ofrecieron Meghan Markle y el príncipe Harry a Oprah Winfrey. La exprimera dama estadounidense dio su opinión sobre la tensiones que existen entre la pareja y la familia real de Inglaterra. "Cuando pienso en lo que ellos están pasando pienso en la importancia de la familia y solo rezo que haya perdón y haya claridad y amor, y se resuelva en algún momento", dijo la esposa de Barack Obama a Access Hollywood. "No hay nada más importante que la familia". Durante la entrevista Markle reveló que se había sentido deprimida al punto de pensar en el suicidio. También dijo que habían "preocupaciones" dentro de la familia real de Inglaterra sobre el color de la piel de su hijo Archie, si nacería con una piel más clara como la de su padre, el príncipe Harry, o más oscura como la de su madre Meghan Markle y su abuela materna Gloria Ragland. Las declaraciones causaron conmoción a nivel mundial. Image zoom Credit: (DOMINIC LIPINSKI/POOL/AFP via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina Isabel dijo que la "familia entera está entristecida" tras conocer cuan difíciles habían sido los últimos años para Harry y Meghan, y asegura que los duques de Sussex y su bebé Archie son "muy queridos" por ellos. Image zoom Credit: Lorenzo Bevilaqua/Walt Disney Television via Getty Images; Tim Rooke/Pool/Samir Hussein/WireImage; Por su parte el Príncipe William reaccionó también a la entrevista de su hermano Harry, asegurando: "No somos una familia racista". Image zoom Credit: (Max Mumby/Indigo/Getty Images) La vocera del presidente Joe Biden, Jen Psaki, también opinó sobre la comentada entrevista. "Obviamente muchos de nosotros vimos la entrevista, al igual que muchos estadounidenses y muchas personas alrededor del mundo", dijo Psaki frente la prensa en la Casa Blanca. "Que cualquier persona alce la voz y hable sobre su batalla con la salud mental y cuenta su historia personal, eso toma valor".

