“No puedes tratar una relación a largo plazo como si fuera Tinder”: ¡los consejos de Michelle Obama sobre el amor! En una franca conversación sobre el amor, la ex primera dama estadounidense habló de su matrimonio con Barack Obama y ofreció tips a parejas jóvenes. ¡Los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, el secreto para de un matrimonio de éxito es elegir a un compañero que trabaje en unión, como si se tratara de un equipo de baloncesto. Durante su más reciente podcast en la plataforma de Spotify, la esposa del expresidente Barack Obama habló abiertamente de los secretos de su relación de casi tres décadas y opinó que si las personas eligieran una pareja de la misma forma en que se seleccionan los miembros de un grupo, “tendríamos mejores matrimonios”. “Porque si estás mirando un equipo, la gente con la que quieres ganar, entonces el número uno quiere que todos en su equipo sean fuertes... Si consideramos el matrimonio como un equipo real, quieres que tu compañero sea un ganador, entonces quieres a LeBron [James]", dijo. Michelle, que celebrará su 28 aniversario de bodas el próximo mes, habló abiertamente de la entrega que requiere una relación a largo plazo y ofreció consejos a parejas jóvenes y con hijos en su The Michelle Obama Podcast. "Las parejas jóvenes enfrentan estos desafíos y están listas para darse por vencidas porque creen que están rotas", explicó, en alusión a la tendencia a darse por vencido en una relación al primer gran escollo. “Si eso rompe un matrimonio, entonces Barack y yo hemos estado separados durante todo nuestro matrimonio, pero tenemos un matrimonio muy fuerte. Y si me hubiera rendido, si me hubiera alejado de él, en esos tiempos difíciles, entonces también habría extrañado toda la belleza que estaba allí ", comentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La autora del exitoso libro Becoming también enfatizó la importancia de al inicio de una relación darse tiempo para evaluar a quien se está conociendo para poder vislumbrar si hay futuro como pareja. “No hay una manera mágica de hacer que eso suceda, excepto obtener lo básico para encontrar a alguien, ser honesto acerca de querer estar con él, salir con él seriamente, planear hacer un compromiso, salir con él, ver a dónde va y luego hacer que suceda", dijo. "No puedes tratar una relación a largo plazo como si fuera Tinder".

