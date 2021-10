¿Michelle Obama lanza su carrera como actriz? La ex primera dama Michelle Obama se unió al elenco de un popular programa televisivo para cerrar con broche de oro su temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fuera de la Casa Blanca, la ex primera dama Michelle Obama ha aprovechado su tiempo para realizar proyectos que tenía en el tintero. Se convirtió en escritora contando su historia, ha continuado sus esfuerzos como promotora de la salud, y se ha dedicado a ser una fuente de inspiración para jóvenes y mujeres. Pero lejos de su trabajo altruista e inspiracional, el amor eterno del expresidente Barack Obama parece haber encontrado un nuevo camino por explorar: la actuación, y lo hará de la mano de uno de sus programas favoritos. Los fanáticos de la comedia familiar Black-ish [ABC] serán los primeros en ver el talento actoral de la ex primera dama, durante el último episodio de la temporada. "Black-ish tirará la casa por la ventana para el final de la temporada", reveló el programa en sus redes sociales. "Estamos honrados de tener a la pionera Michelle Obama, que se una a nosotros como la próxima estrella invitada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto que la ex primera dama no pudo contener su emoción y compartió la noticia con sus seguidores. "He sido fanática de Black-ish por mucho tiempo. Ingenio y brillantez por todos lados, y fue tan emocionante para mi unirme [al show] para un episodio. ¡No puedo esperar a que lo vean!", escribió en su cuenta de Instagram. El elenco no pudo estar más que contento con la nueva invitada, y a través de sus redes sociales expresaron su emoción de tener a la icónica mujer en sus filas para despedirse de su público. "Así es como terminas unos épicos ocho años", escribió la protagonista Tracee Ellis Ross. Para los fanáticos del programa, el final de la serie no es sorpresa, ya que su creadora Kenya Barris, había anunciado en mayo que el show llegaría a su fin luego de ocho temporadas. "En estos tiempos, es raro poder decidir cuando un programa debe terminar, y estamos agradecidos, junto con ABC, de poder realizar esta última temporada exactamente como lo esperábamos – y hacerlo con todo el maravilloso elenco de regreso para cerrar este capítulo ¡de la manera correcta!", anunció en mayo, de acuerdo a People. La serie creció su popularidad abordando temas difíciles sobre el racismo, el abuso policial y la historia de esclavitud del país, temas que anteriormente no estaban supuestos a tocarse en la televisión. El episodio con la ex primera dama se transmitirá en enero del 2022.

