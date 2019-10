Michelle Obama lanza la edición en español de su libro de superación personal

Buenas noticias para los fanáticos de la inspiradora historia de la familia Obama.

Michelle Obama, de 55 años, publicará un nuevo libro antes de que se acabe este año.

Luego del éxito de su memoria Becoming, la exprimera dama regresará con un diario complementario para ayudar a los lectores a colectar sus propias memorias de vida, Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice. Además, la obra original, Becoming, será publicado en español.

“Incluye más de 150 preguntas y citas inspiradoras que resuenan con temas clave en las memorias de la Sra. Obama y que están diseñadas para ayudar a los lectores a reflexionar sobre su historia personal y familiar, sus metas, desafíos y sueños, lo que los mueve y les da esperanza, y qué futuro imaginan para ellos y su comunidad “, según la editorial Penguin Random House.

Image zoom Cortesía

El primer libro de Michelle Obama se ubicó en la lista de los más vendidos del New York Times en el puesto número uno después de una semana de su publicación en noviembre de 2018, y la edición de tapa dura vendió más copias que cualquier otro libro publicado en los Estados Unidos En 2018, según un comunicado de prensa de su gira de libros, que terminó a principios de este año.

En la introducción al próximo diario complementario, Michelle Obama recuerda los diarios que ha mantenido en su propia vida y lo que la atrajo a ellos a medida que crecía.

Image zoom Chris Radburn - WPA Pool/Getty Images

El siguiente fragmento fue obtenido en exclusiva por la revista People. Obama escribe:

“Solo había mantenido un diario durante un corto período de mi vida, durante un par de años a finales de mis veinte años, ya que me [mi relación] se estaba volviendo más seria con Barack y contemplaba una nueva carrera. Fue un tiempo tumultuoso lleno de cambios, y descubrí que dedicar tiempo a escribir mis pensamientos me ayudó a navegar por todas las transiciones. Luego lo guardé y no lo volví a levantar hasta que comencé a escribir mis memorias. Al instante, fui transportado de regreso a esa versión anterior de mí mismo, con todo el calor, el desamor y la frustración abrumándome”.

Image zoom IG/Michelle Obama

Becoming ofrece un recuento sincero de su vida, matrimonio, los retos que atravesaron para concebir a sus hijas Malia y Sasha, el tiempo que pasó en la Casa Blanca y hasta su sentir sobre el presidente Donald Trump.

Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice, saldrá a la venta el 19 de noviembre.