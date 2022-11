Michelle Obama hace reveladora y amorosa confesión sobre el expresidente estadounidense La exprimera dama promociona su libro The Light We Carry, en el que reflexiona sobre su vida, su matrimonio y el amor propio. ¿Qué dice de su esposo Barack? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de presumir a su familia publicando una de sus fotos en redes sociales, Michelle Obama ahora le ha rendido tributo al hombre de su vida. En un amoroso escrito publicado en su cuenta de Instagram, la exprimera dama honra a su esposo, el expresidente estadounidense Barack Obama, y asegura que ha sido su mayor apoyo. "Como adulto, he vivido en varios lugares, pero en lo que a mí concierne, solamente he tenido un solo hogar. Mi hogar es mi familia. Mi hogar es Barack", publicó junto a una serie de imágenes en blanco y negro con su amado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Obama Michelle Obama | Credit: Photo by: Nathan Congleton/NBC via Getty Images La autora del best seller Becoming también ha compartido anécdotas sobre su matrimonio, y su vida en general en su recién publicado libro The LIght We Carry. El tomo está colmado de consejos basados en sus experiencias y las adversidades que ha superado a través de los años. "Nuestro matrimonio nunca ha sido perfectamente al 50 y 50. Uno de nosotros siempre está necesitando más o dando más. Tenemos que estar dispuestos a escucharnos honestamente y sin [estar] a la defensiva. Solamente ahí podemos evolucionar juntos", escribió en redes la también abogada. "Te tienes que preparar para los largos tramos de discordia e incomodidad. Tienes que aprender a hacer compromisos reales de cómo has vivido como individuo. Idealizar una relación mientras están saliendo te llevará directamente a la dificultad cuando te cases". La esposa del exmandatario aconsejó hacerse varias preguntas antes de dar el gran paso al altar. Entre ellas: "¿Qué estás tratando de sacar de esta relación?", "¿Quieres una boda o una pareja de por vida?", "¿Quiénes somos y qué es lo que queremos ser?".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Obama hace reveladora y amorosa confesión sobre el expresidente estadounidense

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.