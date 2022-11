Michelle Obama revela cómo lidiar con cambios en su nuevo libro y que sus hijas "no buscan estar bajo el reflector" Michelle Obama habla en exclusiva con People en Español sobre su nuevo libro The Light We Carry, y advierte a la prensa que sus hijas Sasha y Malia no son "estrellas de las redes sociales". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su nuevo libro, The Light We Carry, la exprimera dama estadounidense Michelle Obama desnuda su alma, recuerda momentos que marcaron su vida dentro y fuera de la Casa Blanca —incluyendo los difíciles primeros meses de la pandemia— y comparte consejos sobre cómo mantener el balance en un mundo cambiante y a veces aterrador. "Escribí este libro para cualquier persona que se sienta aislado, frustrado o abrumado por todas las crisis que estamos viendo en las noticias y en las redes sociales—desde la pandemia que cerró nuestro mundo, hasta el asesinato de George Floyd o los ataques constantes a nuestra democracia. No hay que negar que todos nos hemos sentido un poco perdidos o desatados", Obama, de 58 años, revela a People en Español. "Todos nos hemos preguntado cómo podemos recobrar cierta estabilidad. Este libro es mi intento de compartir lo que a mí me ha brindado estabilidad durante los tiempos de cambio y dificultad a lo largo de mi vida". ¿Cuál fue la verdad más difícil de contar para la autora de la autobiografía best-seller Becoming en este nuevo libro, a la venta esta semana? "Nunca es difícil para mí compartir la verdad porque es lo que es", reflexiona ella. "Creo que lo he dicho ya todo. Es difícil para mí profundizar demasiado, por ejemplo, sobre las lecciones que he aprendido como madre, porque estoy tratando de proteger la privacidad de mis niñas," dice sobre Malia, de 24 años; y Sasha, de 21. "Tienes que limitar cuánto compartes sobre sus vidas y cuánto las pones otra vez en el ojo público porque ellas no están buscando la atención". Michelle Obama Michelle Obama | Credit: Miller Mobley Si ella escribe sobre ellas en el libro —en fragmentos que sus hijas leyeron antes de ser publicados— es porque Obama quiere ayudar a otros. "Mis únicos ejemplos son de mis propias experiencias como madre, así que para mí eso es una constante lucha de dar y quitar", admite. "¿Cuánto comparto para que la prensa entienda que mis hijas no quieren estar bajo los reflectores?". Y añade, enfáticamente: "Ellas no son estrellas de las redes sociales. Ellas no están buscando ser perseguidas por los paparazzi solo porque su mamá escribió un libro, pero ese es un balance delicado que tienes que encontrar. Y espero que la prensa me escuche cuando digo esto: Ellas no están buscando estar en la luz [pública]". Michelle Obama, Barach Obama Credit: Lawrence Jackson En su nuevo libro, Obama habla sobre sus inicios en Chicago, su amoroso matrimonio con Barack Obama—comparte momentos especiales como la vez que celebraron un aniversario de bodas en Honolulu, donde él la sorprendió con una banda tocando en vivo en una terraza al lado del mar — y el esfuerzo que ha tomado construir la vida que ella tiene hoy. También cuenta en el libro como amigos y mentores en los que ella confía la han sostenido a lo largo de su vida; y como su madre Marian Shields Robinson se mudó con ella, el expresidente y sus hijas a Washington D.C., y la ayudó a que la Casa Blanca se sintiera como un verdadero hogar. Cuenta también cómo se mantuvo ocupada durante los primeros meses de la pandemia —tejiendo, viendo shows de televisión, pasando tiempo con sus seres queridos, haciendo compras por internet— mientras escribía este libro con el fin de empoderar a otros a vencer sus miedos y vivir en la luz. Michelle Obama libro Credit: Foto: Miller Mobley; Diseño: Christopher Brand; Estilista: Meredith Koop; Sastre: Christy Rilling; Peinado: Yene Damtew; Maquillaje: Carl Ray SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y como cualquier mamá orgullosa, Obama presume a sus hijas en este libro de 318 páginas y en su entrevista con People en Español: "Mis niñas, o sea, no quiero ser muy cliché, pero las amo", dice. "Amo las mujeres en las que se han convertido, y estoy orgullosa de la familia que hemos construido Barack y yo juntos. No se trata de los logros en la Casa Blanca, sino del hecho de que sobrevivimos enteros, intactos y enamorados. Eso es un logro enorme". Mientras escribía su libro a lo largo de los últimos años, Obama tenía a un lector en mente —y no era solamente una persona joven o un estudiante universitario buscando consejos. "Creo que todos nosotros hemos estado haciendo muchas preguntas que no siempre tienen respuestas rápidas", dice ella. "En cuanto a mi intención, yo sí creo que mi meta siguió siendo la misma durante el tiempo entre escribir y publicar este libro. Claro que han pasado más eventos inquietantes desde que empecé a escribir— más momentos que nos estremecieron— y creo que todos hemos seguido preguntándonos las mismas preguntas a través de todo. ¿Cómo encontramos nuestra fuerza? ¿En qué podemos apoyarnos? ¿Es posible seguir elevándonos?". "Mi esperanza es que este libro incluya ideas que pasen la prueba del tiempo, para que sin importar lo que esté pasando en tu vida, o lo que esté pasando en el mundo", dice ella, "tú puedas ver cada capítulo como un recurso para navegar tiempos inciertos".

