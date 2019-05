Michelle Obama confiesa que tuvo crisis matrimonial con Barack Obama y vieron a un terapista de parejas Michelle Obama confiesa a PEOPLE que tuvo una crisis matrimonial con Barack Obama. ¿Cómo la superaron? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El matrimonio de Michelle Obama y Barack Obama parece perfecto, pero la antigua primera dama habló con PEOPLE sobre una crisis matrimonial que tuvieron hace años y los llevó a ver a un terapista de parejas. “Porque somos ejemplos a seguir, es importante que seamos honestos y digamos que si estás en un matrimonio y a veces te quieres ir, eso es normal—porque yo me he sentido así”, dice Obama en la entrevista sobre su nuevo libro Becoming, a la venta el 13 de noviembre. Image zoom Instagram / Michelle Obama En su autobiografía, Michelle cuenta que su madre también habló de dejar a su padre en algún momento. “Mi madre hablaba de dejar a mi padre en la primavera, cuando hacía la limpieza de primavera”, revela. ¿Ella sintió ganas alguna vez de abandonar a Barack? “Definitivamente han habido momentos en los que he deseado que las cosas fueran diferentes”, dice a PEOPLE. “Pero nunca pensé: ‘me voy a salir de esto'”. En su libro Becoming, revela las dificultades que enfrentaron como pareja. Aunque su compromiso se ha mantenido firme desde que se casaron en 1992, pasaron por retos en su lucha por ella quedar embarazada y después del nacimiento de sus hijas Malia, de 20, y Sasha, de 17. Image zoom (Photo by Mark Wilson/Getty Images) Durante la promoción del libro, Michelle confesó que había sufrido un aborto involuntario y que tuvieron a sus hijas por medio de fertilización in vitro. También admitió a Associated Press que tuvieron que lidiar con mucha tensión mientras criaban a sus hijas y atendían sus ambiciosas carreras y fueron a terapia de pareja “varias veces”. “La terapia de pareja era una de las maneras en las que hablábamos de nuestras diferencias”, dijo a Good Morning America. Image zoom Twitter/Barack Obama SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La terapia en pareja la enseñó a tomar control de su propia felicidad, asegura. “Lo que aprendí es que mi felicidad dependía de mi y empecé a hacer más ejercicios, a pedir más ayuda, no solo de él sino de otras personas”, añadió a Good Morning America. “Dejé de sentirme culpable”. La antigua primera dama añadió a GMA que no hay que sentir remordimiento si se pasa por una crisis marital, lo importante es buscar ayuda. “Conozco a demasiadas parejas jóvenes que tienen problemas y piensan que hay algo mal en ellos. Quiero que sepan que Michelle y Barack Obama, quienes tienen un matrimonio fenomela y se aman, también trabajan en su matrimonio. Y buscamos ayuda en nuestro matrimonio cuando la necesitamos”.

