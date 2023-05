La hija de Michelle Vieth quiere ser cantante Michelle, la hija de Michelle Vieth, podría debutar pronto en la música. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Michelle Vieth se ha dedicado a la actuación, confiesa que la música le ha atraído pero no cuenta con el conocimiento para dedicarse a ello; sin embargo, descubrió que su hija Michelle , quien en octubre de 2022 cumplió 15 años, heredó una buena voz y ya le externo su deseo de prepararse para lanzarse como cantante. "Para ser cantante tienes el don o también tienes la disciplina y te dedicas a estudiar, y sacar lo mejor de ti", mencionó Vieth a los medios de comunicación. "La que si canta, y canta bien bonito, es mi hija, la Michellita, que pronto; esperemos, nos dé una sorpresita. Estamos justo viendo que quiere tomar clases de canto. Pero la oigo en la regadera y canta espectacular". Como buena madre, la actriz ayudará a sus hijos a seguir sus sueños. También tiene muy claro que hay que protegerlos a lo largo de toda su vida. "A mis cuatro chamacos los apoyo; en lo que ellos decidan y en lo que quieran desarrollarse siempre van a tener a mamá que los va a cuidar. La vida les va a dar las alas pero voy estar detrás de su vuelo", advirtió. Michelle Vieth Michelle Vieth | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No es como la cuidaría [en el medio artístico], a los hijos desde que nacen se les cuida. La educación comienza en casa. Soy muy consciente de que puedes educar con la palabra, pero lo que arrasa es el ejemplo", continuó. "Simplemente, a los niños hay que hablarles con verdad, a su nivel, a la edad de cada quien; nunca subestimarlos porque al final del tiempo, estos niños, nuestros hijos, acaban siendo tus grandes maestros". Michelle Vieth dejó claro que si existe una oportunidad para cantar, no dudará en considerarla. "No me animé en su momento, cuando se me propuso porque estaba más concentrada en nutrirme y cultivarme como actriz", reveló. "Pero sé que, si en algún momento, me llegan a proponer algo que tenga que ver con la música, lo evaluaremos en su momento".

