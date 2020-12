Close

EXCLUSIVA: Michelle González busca terminar "esos estereotipos donde nos ponen a los actores latinos" Michelle González se abre paso en Hollywood y lucha porque los latinos tengan un lugar importante en la industria Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Inició su carrera actoral siendo una niña. Tras concluir la preparatoria, Michelle González estaba convencida de que esta profesión era su gran pasión. Luego de consolidarse en su natal México, comienza a hacer carrera en Hollywood y se prepara para interpretar su primer rol en una serie. Así, se convierte en la única latina entre un elenco estadounidense y en plan estelar; lo cual, forma parte del objetivo que persigue. “Mi propósito personal, en mi profesión, es quitar los estereotipos tanto en México como en Estados Unidos”, advirtió González a People en Español. “Quitar esos estereotipos donde normalmente nos ponen a los actores latinos”. RELACIONADO: Los diez hispanos más influyentes en los Estados Unidos Image zoom Credit: Carlos Ruiz La intérprete de Fernanda Navarro en la telenovela Imperio de Mentiras está convencida que los actores “tenemos que decir ‘industria también podemos ser un abogado, podemos ser un doctor, una empresaria. No solamente somos el jardinero, el ama de llaves”. Así, encarnará a una detective en “una historia de cinco mujeres” para la cual, fue invitada de manera directa por un reconocido productor, de quien aún no puede revelar su nombre, que conocía muy bien su trabajo en México. “Me dijo ‘voy a producir una serie donde hay un personaje de una latina y no quiero que lo haga nadie más que tú’”, explicó. “Alguien tan importante en la industria que te reconozca, significó muchísimo para mí, y que encima te invite a participar en un proyecto, bueno”. Image zoom Michelle González | Credit: Cortesía TELEVISA A la par de su faceta actoral, también está probando suerte como escritora; de hecho, ya tiene una obra de teatro titulada Libre y un cortometraje llamado Soy hombre que produjo y actuó. Ademas, en este momento, está dando los toques finales a una serie que se centra en dos temas importantes, los feminicidios y la salud mental. Este último tópico fue abordado tras su trabajo altruista con niñas y niños “que han sido víctimas de la violencia”. Image zoom Michelle González | Credit: Cortesía TELEVISA “Es una combinación de temas de salud mental con feminicidios”, comentó. “Me siento muy orgullosa de lo que contamos, de lo que escribimos, de los personajes que creamos. Y como país [México] nos debemos una historia donde hablemos de todos estos asesinatos. Nos debemos eso como mujeres”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle González arrancará grabaciones de la serie en enero de 2021 y también tiene un proyecto cinematográfico que espera grabar en marzo. “Tengo una meta, un propósito, no solamente como actriz, sino como mujer, de empezar a quitarnos estas etiquetas que nos han puesto y de demostrar que somos más que un color de piel”, concluyó.

