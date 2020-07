Fabiola Guajardo y Michelle Galván ¡son familia! La actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Yo no creo en los hombres y la copresentadora de Primer impacto (Univision) están unidas por un vínculo muy especial: el familiar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fabiola Guajardo, quien ha participado en exitosas telenovelas como Pasión y poder y Yo no creo en los hombres, es una de las actrices mexicanas más talentosas de su generación; Michelle Galván, por su parte, es una de las conductoras estrella de la cadena Univision. Dos mujeres que aparentemente no tienen nada en común más que haber alcanzado el éxito en sus respectivas profesionales pero que, sin embargo, están unidas por un vínculo muy especial: el familiar. Aunque muchos lo desconocen, Guajardo es hermana del esposo de la copresentadora de Primer impacto (Univision), por lo que ambas son cuñadas. Image zoom Fabiola Guajardo y Michelle Galván Mezcalent (x2) De hecho, la actriz de 33 años participó en uno de los baby showers virtuales que llevó a cabo Galván para celebrar la inminente llegada de su primera hija en medio de la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien no suelen dejarse ver mucho juntos en redes –de ahí que casi nadie sepa que son hermanos–, Fabiola y el chef Fernando Guajardo mantienen una relación muy cercana. "Uno de los dos regalos más lindos que me dieron mis papás. Aunque yo soy la chiquita… Yo soy el regalo", escribió en julio de 2018 la actriz junto a esta foto que compartió a través de su perfil de Instagram en la que posa de lo más feliz en compañía del también empresario. "Este es uno de mis dos hermanos favoritos", fueron las palabras con las que acompañó Guajardo esta otra instantánea que publicó en junio de ese mismo año en la citada red social. La actriz, que tiene cerca de dos millones de seguidores en Instagram, espera con mucha ilusión el nacimiento de su sobrina, quien llegará al mundo este verano para colmar de felicidad el bello matrimonio que conforman su hermano y Galván.

Close Share options

Close View image Fabiola Guajardo y Michelle Galván ¡son familia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.