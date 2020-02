Se revelan detalles de la sesión de fotos de Michelle Galván y su esposo Fernando Guajardo para anunciar su embarazo Michelle Galván y su esposo Fernando Guajardo se convertirán en padres próximamente; por ello, quisieron hacer el anuncio de una manera muy especial y ahora se revelan los detalles. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con el fin de anunciar el embarazo de su primer hijo, Michelle Galván y su esposo Fernando Guajardo decidieron realizar una fotografías muy especiales; para ello, tuvieron el apoyo de la mejor amiga de la presentadora, Paulina Sodi, quien fue la encargada de tomar las instantáneas y ahora narra lo que ocurrió detrás de la sesión. Image zoom “Mich [Michelle Galván] y Fer [Fernando Guajardo], desde un inicio, quisieron que estas fotos se tomarán en el mar, durante el amanecer”, explicó Sodi a People en Español. “Porque el mar, para ellos, es muy importante. Mich es una persona que le encanta estar cerca del mar. Empezando por el factor de que sin agua no hay vida y, segundo, el amanecer representaba el nuevo comienzo, y para ellos este es un nuevo comienzo como familia”. RELACIONADO: Michelle Galván se emociona al recibir múltiples muestras de cariño por su embarazo Image zoom De acuerdo con la conductora de televisión, se enfrentaron a diversos conflictos; empezando por las condiciones climáticas y terminando con la falla mecánica de su cámara profesional; así que capturó las imágenes “con mi teléfono celular”. “Decidimos que íbamos a hacer las fotos en domingo; así que nos levantamos súper temprano para estar antes de las seis de la mañana en la playa”, relató. “Llevé todo: un tripié, cámara, porque mi idea era grabar video de la sesión, pero el viento estaba tan fuerte que fue imposible, todo lo tiraba. La pobre de Michelle, el cabello, el vestido, los globos que llevaba, todo se volaba”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, la imagen perfecta de Michelle Galván, Fernando Guajardo y el bebé en camino quedó capturada al final, según explicó Paulina Sodi. Image zoom “Casualmente, la última foto fue la que nos encantó”, reveló. “Fue con la que Mich dio el anuncio de que el bebé venía en camino. Justo en ese momento se calmó el viento, el sol estaba en un lugar perfecto y fue como ‘bueno, bueno, hay que ponernos aquí a ver qué sale’ y salió la foto perfecta”. Advertisement

Close Share options

Close View image Se revelan detalles de la sesión de fotos de Michelle Galván y su esposo Fernando Guajardo para anunciar su embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.