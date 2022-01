¡Michelle Galván responde a los rumores de divorcio! "Pasamos una situación muy difícil" Fernando Guajardo habría sufrido un accidente la semana pasada. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Galván sintió la necesidad de aparecer en sus redes para confrontar los comentarios, "ataques" describió ella, en los que varios usuarios le estaban criticando duramente por supuestamente estar divorciándose de su esposo, Fernando Guajardo, papá de su pequeña Megan Guajardo Galván, la bebé que llegó como un milagro en medio de la pandemia. La pareja, que ha vivido muchos momentos románticos en el pasado, no atraviesa un buen momento y es que la conductora confesó que su marido tuvo un accidente la semana pasada del que no había hablado hasta ahora: "Pasamos una situación muy difícil, muy complicada la semana pasada porque Fernando tuvo un accidente", reveló. "Y que no nos hayamos tomado una foto, o que no salgamos en las redes sociales, no significa que nos estemos divorciando o que nos vamos a separar", aseguró. Michelle Galvan, Fernando Guajardo y Megan bautizo Credit: Foto: @carlosivanfotoyvideo; Peinado y maquillaje: @shantalgalvanmakeup; Megan: Ropon: @yoyoboutique "Ayer hice unas preguntas y respuestas", continuó y después de contestar varias preguntas como cuál era su perfume favorito, la bella Michelle aseguró que estaba muy molesta con algunos otros comentarios que le llegaron fuera de tono. "Y no me parece porque siempre he tratado de abrirles la puerta de mi vida privada", escribió sobre el clip, con el corazón en la mano. michelle galvan nuevo look rubia primer impacto Credit: michelle galvan instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hubo varios ataques, por así llamarlo, en particular uno que no me parece, pero sí lo sentí como un ataque en el sentido de… ¿Por qué no sales más con tu esposo?, ¿se estarán divorciando?, ¿se están separando? ¿y por qué no compartes esa parte?" La cosa llegó a los insultos: "eres una 'tal por cual' porque te estás divorciando de él, porque ya no publicas absolutamente nada, cuando mi vida personal y fuera de mi trabajo, Vds. la ven prácticamente en mis redes sociales. Michelle Galván Credit: Cortesía de Michelle Galván/ @alanphillip También reveló que estaba sorprendida ante numerosas cuentas falsas que habían sido creadas solo para atacarla. "Quiero que entiendan que hay momentos privados, que hay momentos difíciles que se tienen que resolver en familia y que no salgamos en las redes, de verdad juntos eso no significa que alguien pueda sacar sus propias conclusiones", dijo denunciando lo terribles que podían llegar a ser las redes. Michelle Galván Credit: Cortesía En cuanto al estado de salud de su esposo, reveló cómo se encuentra en estos momentos, aunque no dio ningún detalle acerca del accidente: "Gracias a Dios Fer está muchísimo mejor, sigue en recuperación y estamos como familia más unidos que nunca después de lo que vivimos", finalizó tratando de aguantar las lágrimas.

