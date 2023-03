Michelle Galván comparte su emotivo mensaje a su hija tras el tiroteo en la escuela de Nashville La copresentadora de Primer Impacto (Univision) Michelle Galván compartió en Instagram un desgarrador mensaje para su hija Megan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Conmovida por la perturbadora noticia del reciente tiroteo en una escuela en Nashville —donde fueron asesinadas seis personas, incluyendo tres niños— Michelle Galván publicó una emotiva reflexión en Instagram. "Hoy la abrazo más fuerte", escribió junto a fotos con su hija Megan, de 2 años. "Ojalá que llegue un día donde los papás, solo nos preocupemos por que nuestros hijos conozcan a sus princesas y súper héroes favoritos y no nos vayamos a dormir con un nudo en la garganta, rezando para que otros niños reciban todo el amor y la atención que necesitan", dijo la periodista mexicana, quien abrió las puertas de su hogar con su esposo Fernando Guajardo a People en Español. Sin duda reportar noticias devastadoras es un golpe emocional para la copresentadora de Primer Impacto (Univision). Michelle Galvan Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) "Hace poco leí sobre una historia de una madre que se había quedado sin amigas, por haberle dedicado tiempo a su única hija y con el tiempo, se dio cuenta que esos momentos fueron el mayor regalo que pudo darle a quién se convirtió en su mejor compañera, mejor amiga y su mejor versión. Cuando le dijeron que ya no podían hacer más por la enfermedad que la consumía, de lo único que no se arrepentía era haberle dedicado su tiempo a su hija", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comunicadora comparte su angustia al ver la violencia del mundo en que vivimos y pide a los padres que no olviden pasar tiempo de calidad con sus hijos. "Algo que todos olvidamos hacer con este mundo tan acelerado en el que vivimos, los niños necesitan amor, atención, tiempo para jugar con nosotros, no dinero, ropa cara, ni escuelas costosas donde tampoco la seguridad de ellos está garantizada, pues nos olvidamos que su seguridad comienza desde el interior", expresó Galván en esta carta abierta en sus redes sociales. "Me duermo preocupada, pero ocupada por el futuro de mi hija y de los tuyos, pidiéndole a Dios que se cambien las balas por las coronas de princesas y las capas de superhéroes".

