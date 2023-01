¡La hermana de Michelle Galván también triunfa en Univision! Scarlett Galván compartió feliz su nueva aventura profesional en la cadena. La periodista deja atrás Monterrey para comenzar su nuevo cargo en California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año ha comenzado con muy buenas noticias para Scarlett Galván. La periodista, hermana de Michelle Galván, ha compartido su nuevo logro profesional que significa un paso muy importante en su carrera. La conductora mexicana deja atrás Televisa Monterrey, la que ha sido su casa laboral por muchos años, para emprender una nueva andadura periodística que la tiene muy emocionada. Desde sus redes, Scarlett anunció el gran paso que acaba de dar. La comunicadora arranca el 2023 como la presentadora de noticias de Univision 19, en California. Scarlett Galván Scarlett Galván ficha por Univision | Credit: IG/Scarlett Galván "Cierro un capítulo en mi vida personal y profesional para comenzar otro, a Dios y a la Virgen gracias, y gracias a 'esos ángeles' en la Tierra que se cruzaron en mi camino para poder aprender, para preparar mis alas , fortalecerlas y 'volar'", escribió feliz de la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya instalada en Estados Unidos, Scarlett ha presentado Noticias 19 con el entusiasmo de los nuevos comienzos y rodeada de un equipo que la ha recibido con los brazos abiertos. De las primeras personas en felicitarla ha sido su hermana Michelle, otro de los rostros más queridos en Univision. "Estoy tan orgullosa de ti", le escribió la co-presentadora de Primer Impacto. Palabras de amor y cariño que también le dedicó el equipo que deja atrás en Monterrey y que tan buenos momentos profesionales le ha brindado. "Gracias a todos mis compañeros: camarógrafos, reporteros, de redes, de mesa de asignación, editores, a los que pude y tuve el gusto de entrevistar, GRACIAS a todos ustedes, ¡fueron mis maestros en esta bella etapa!", expresó en su escrito de despedida. Scarlett se esforzó por sus sueños y demostró que así, sí se cumplen.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡La hermana de Michelle Galván también triunfa en Univision!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.