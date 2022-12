¡Exclusiva! Michelle Galván habla de su nuevo hogar y que espera del nuevo año La copresentadora de Primer impacto Michelle Galván habla con People en Español sobre sus deseos para el 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Galván habló con People en Español sobre lo vivido en el 2022 y sus deseos para el próximo año. "Es un año para agradecer en todos los sentidos. Estoy muy agradecida con el 2022 por la salud, aprendí que sin salud no hay nada. Por tener un equipo más unido que nunca, por tener una familia feliz", dice la madre de Megan, de 2 años. La copresentadora de Primer impacto (Univision) agradece que este año pudo comprar una nueva casa en Miami junto a su esposo, el chef mexicano Fernando Guajardo. Estas fiestas navideñas las celebra en su nuevo hogar en Miami. "Voy a estar en casita. Tenemos una casita nueva que estamos disfrutando, estamos remodelando, que nos estamos gozando cada detalle", dice Galván. "Ahí [recibimos] la Navidad con mucha gratitud". Michelle Galvan Credit: @AlanPhillip Sin duda poder disfrutar de esta época festiva con su hija es el mejor regalo para Galván. El fin de año esperan celebrarlo junto a sus grandes amigos, Karina Banda y Carlos Ponce. Michelle Galvan Credit: @AlanPhillip SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Qué anhela su corazón para el 2023? "Si tuviera que hacerle una carta a Santa Claus lo primero que pondría es salud. Lo primero es salud para los míos, que todos estén con salud es muy importante", afirma la presentadora. Michelle Galvan Credit: @AlanPhillip "Agradecería todo lo bueno que está por venir porque me gusta que la vida me sorprenda. Agradecería las buenas amistades y le pediría un viaje largo con mi esposo", añade risueña. "¡Me hace mucha falta unas vacaciones porque hemos trabajado muchísimo!"

