¡Así es la nueva casa de Michelle Galván donde pasarán su primera Navidad! La conductora compartió feliz en sus redes cómo luce su nuevo hogar ya decorado con los adornos típicos de esta fiesta tan especial. "Estamos listos para la Navidad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estas navidades van a ser muy especiales para Michelle Galván. Además de disfrutarlas con su chiquitana Megan, lo harán en su nuevo hogar familiar. La presentadora compartía emocionada hace unas semanas que atrás dejaban el apartamento donde había sido tan feliz y recibió a su hijita recién nacida para empezar de nuevo en un lugar de ensueño. Arranca una nueva etapa con su familia en una casa donde su princesa cuenta con un patio para poder correr y jugar sin límites. michelle galvan nuevo look rubia primer impacto Credit: michelle galvan instagram A través de sus redes, Michelle mostraba los cambios de este nuevo espacio al que le han dedicado tiempo y mucha ilusión para que luzca precioso. Estas serán las primeras navidades que la familia disfrutará de este lugar que verá crecer a Megan. Una casa llena de luz y con unos atardeceres únicos. "Listos para cambiar amaneceres por atardeceres espectaculares, aquí naciste y creciste, Megan", se despedía la comunicadora. Michelle también mostró encantada cómo fueron renovando algunos de los espacios del que ya es su hogar, dulce hogar. "Por un nuevo capítulo en nuestras vidas y más retos, a quedarnos con lo bueno y lo que nos hace feliz", escribió ilusionada. Tanto ella como su esposo Fernando Guajardo decoraron felices con los adornos navideños su preciosa sala en la que ya reina su arbolito. "Estamos listos para la Navidad", comentó Michelle muy contenta desde la casa que pretende llenar de recuerdos y vivencias inolvidables.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así es la nueva casa de Michelle Galván donde pasarán su primera Navidad!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.