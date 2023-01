En su búsqueda por un nuevo hogar en Miami, Michelle Galván recibió señales divinas que la guiaron a la casa que hoy comparte con su esposo, el chef mexicano Fernando Guajardo, y su hija Megan. Al ver fotos de la casa en una aplicación de búsqueda de viviendas, algo captó la atención de la pareja. "Dijimos: 'Vamos a verla al día siguiente'. Desde que llegamos la primera que entró fue Megan y gritó: '¡Casa!'", recuerda Galván sobre la niña de dos años y medio. "Fue la primera vez que Megan dijo casa y dijimos: 'Vamos bien'. ¡Son señales divinas! Siempre confío en que Dios nos va a poner las cosas en su lugar y en nuestro camino".

Su madre, Marcela Rueda—quien es experta en numerología y feng shui— le dio su visto bueno a la propiedad. "Nos entregaron los planos y mi mamá los vio. Me dijo: 'Esta casa tiene feng shui'", cuenta Galván de la práctica china que busca el equilibrio de la energía que fluye a través de un espacio. Su madre también le confirmó que el número de la dirección de su casa era favorable, según la numerología. "Tenía todo lo que queríamos", dice la galardonada periodista, quien celebró su cumpleaños 35 en diciembre en su nuevo hogar con una fiesta sorpresa que le organizaron su esposo y su amiga Karina Banda.

Ver a su hija correr por el jardín y disfrutar la piscina es el mejor regalo para la copresentadora de Primer Impacto (Univision), quien antes de la llegada de su anhelada hija en el 2020 perdió dos embarazos. El 2022 trajo, según Galván, "retos grandes de salud" tanto para ella como para su esposo.

"Fernando estuvo ingresado varias veces en el hospital, yo también, y fue muy duro. En enero del 2022 estuvimos en el hospital con Fernando. A mí me estaban practicando unos exámenes con un diagnóstico muy difícil que no le quiero dar fuerza, pero ahí estamos. Los diagnósticos que me dieron no son muy alentadores para seguir teniendo bebés", revela Galván sin dar más detalle. "Fue hace unos meses, el día siguiente del Día de la madre. Y me fui a México para pedirle un milagro a la Virgen una vez más. Estuvimos en la Basílica de Guadalupe", añade sobre este viaje en el cual la acompañó su hija.

Si bien tener otro hijo llenaría de gran felicidad a la pareja, lo están dejando en manos de Dios. "Cuando la gente me pregunta que si voy a darle un hermanito, no sé, sería un milagro, igual que Megan", reconoce Galván. "No pierdo la esperanza porque no hay imposibles. Nos estamos concentrando en nuestra casa, en ver crecer a mi hija, en ver crecer cada árbol junto con ella y echándole muchas ganas".

La madre de Galván los ha visitado y ha sido un gran apoyo. "Mi mamá ha sido una pieza fundamental en mi vida", dice la periodista sobre Rueda, quien estuvo con ellos cuando se mudaron a su casa en septiembre, dejando atrás el apartamento con vista al mar donde vivieron los primeros dos años con Megan. "El día que nos estábamos mudando a esta casa y vendiendo el departamento, ese mismo día habían 14 personas dentro terminando los arreglos, y Megan en camino, con mi mamá, con Fer y los muebles. Fue una locura", recuerda de los malabares que tuvieron que hacer. "Estaban terminando de pintar cuando llegamos. Terminaron de instalar la cocina".

En tres meses lograron remodelar un "90 por ciento" de la casa, de estilo clásico moderno, con techos altos y molduras de madera blanca en las paredes. Una estatua del Buda trae paz al area de la piscina, rodeada de orquídeas. Otro toque mágico es la chimenea que hace la sala aún más acogedora y los muebles blancos y en tonos beige, así como piezas de ratán que brindan armonía. Eso sí, aún faltan detalles como terminar de decorar la habitación de Megan. "Va a ser muy de princesa, todo de color pasteles, de rosa", adelanta Galván.

"La cocina nos enamoró", añade Guajardo, quien como buen chef deleita a sus dos consentidas con platillos gourmet. A Megan le encanta cocinar con su papá. "Le gusta mezclar las cosas, ella pone todos los ingredientes del aderezo en un vasito", dice sobre su hija. "Termina toda manchada y después Michelle la baña. Es divertido. Ella se pone su delantal".

Pasar la primera Navidad en su nuevo hogar con su hija y celebrar con ella el Día de Reyes el 6 de enero no tiene precio. El chef recuerda que el año antes de su esposa saliera embarazada de Megan a él le tocó el muñequito dentro de la rosca de reyes, otra señal divina. Este 6 de enero lo celebrarán con chocolate caliente mexicano, tamales y rosca de reyes, y Gaspar, Melchor y Baltazar le dejarán regalitos a Megan cuando hagan su entrada silenciosa de madrugada.

"Estar en esta casa con Megan todos los días es cumplir un sueño. Es increíble ser papá, es una niña muy deseada", dice Guajardo. "Cuando esa vocecita te dice 'papi' te derrites. Si estás cansado, se te quita".

Ver a su esposa y su hija juntas es un bálsamo para el alma. "Me derrite como es como mamá. Es mi esposa, fue mi novia, pero verla como mamá para mí es maravilloso", dice el chef. "Me enamoro de ver como juegan, como ella la peina en las mañanas, como va imitando Megan todo lo de su mamá".

A continuación, la presentadora nos habla de su vida familiar y sus deseos para el 2023.

¿Cuándo se mudaron a este nuevo hogar?

Nos mudamos en septiembre. Tenemos tres meses en esta casa y hemos hecho maravillas. Buscamos muchas casas. En la pandemia intentamos animarnos a comprar una casa, pero nos detuvimos un poco por la incertidumbre. Después dijimos: 'Ahora o nunca', porque los intereses empezaban a subir y es el cuento de nunca acabar. Veíamos unas ocho casas cada fin de semana, sábado y domingo estábamos en búsqueda de casas. Y llegábamos y algo tenía que no me gustaba. Mi mamá que es numeróloga me decía: 'Este número no, este número tampoco'. Así que buscamos desde el feng shui hasta el número de la casa de afuera.

¿Cómo supiste que esta era la casa ideal para tu familia?

Yo siento que esta casa nos eligió, porque en una madrugada Fernando y yo estábamos buscando en esta aplicación de casas y teníamos varias alertas y nos apareció esta casa. Dijimos: 'Vamos a verla al día siguiente'. Desde que llegamos la primera que entró fue Megan y gritó: 'Casa'. Fue la primera vez que Megan dijo casa y dijimos: 'Vamos bien'. ¡Son señales divinas! Siempre confío en que Dios nos va a poner las cosas en su lugar y en nuestro camino.

Nos entregaron los planos y mi mamá los vio. Me dijo: 'Esta casa tiene feng shui'. Nos dimos cuenta de muchas cosas que tenía. Así llegó la casa, en el mapa, la numerología, tenía todo lo que queríamos.

¿Cuándo decidieron que querían comprar esta propiedad?

Siento que donde quiera que estemos nosotros tres, ese es nuestro hoga. Pero queríamos tener un castillo para nuestra princesa y un espacio más grande donde ella pudiera correr. Yo me asusté mucho viviendo en el apartamento cuando Megan pidió el elevador y se la encontraron en el lobby sola y me hablaron. Es una niña muy inteligente y muy traviesa. Queríamos tener un espacio donde ella pudiera jugar por todos lados y ahora somos muy felices. Pasamos el fin de semana en nuestra cocina, en nuestro jardín, en nuestra piscina, y cada vez que llueve disfrutando de películas con Megan.

¿Cómo la has remodelado a tu gusto?

Entramos y era una casa que había que hacerle bastante. Por fuera era amarilla, ahora es blanca. A mí me encanta el blanco. Afuera teníamos un monte, no podíamos ni caminar de tantos árboles y plantas que había alrededor, pero muy descuidados. Empezamos a hacer cambios de acuerdo a los permisos que nos iban saliendo. El piso fue una maravilla porque en dos semanas ya teníamos piso puesto. Siento que aquí los Reyes Magos han llegado ya a nuestra familia. Esos Reyes Magos son nuestros amigos. María Alemán —que es mi diseñadora, una de mis mejores amigas, de 305 EcoLiving— ella fue la primera Rey Mago en llegar porque gracias a ella y su equipo pudimos hacer la remodelación, los permisos, todo en tres semanas. Remodelar una casa de dos pisos, de casi 4,000 pies, en tres semanas es un récord. Me ayudó María a decorar y se ajustó mucho a mi presupuesto. Recorrimos Miami, el internet, mi mesa llegó de Los Ángeles.

¿Cómo fue la logística de la mudanza?

El día que nos estábamos mudando a esta casa y vendiendo el departamento, ese mismo día, habían 14 personas dentro terminando los arreglos, y Megan en camino, con mi mamá, con Fer y los muebles. Fue una locura. Estaban terminando de pintar cuando llegamos. Terminaron de instalar la cocina. Hice compra y venta casi a la misma vez.

¿Qué buscabas en la casa de tus sueños? ¿Cómo la visualizabas?

Buscábamos una cocina grande porque Fernando es chef. Nos encanta tener amigos en la casa y siempre nos concentramos en la cocina. Queríamos que el corazón de la casa fuera la cocina. Cuando vimos la cocina, dijimos: 'Esta es'. La cocina la conservamos, solamente la pintamos. Cambiamos la placa por un cuarzo, cambiamos las agarraderas de los gabinetes. Cambiamos techos, los ductos del aire acondicionado, pusimos las molduras blancas en las paredes que me fascinan. Pintamos toda la casa un color que es dove white [blanco paloma], es como cremita. Las persianas de madera nos las pusieron.

¿Cómo están disfrutando este oasis?

A Megan la vemos correr por todos lados, se emociona, le encanta la piscina. Queríamos una casa con piscina por Megan que está aprendiendo a nadar. Tiene su maestra de natación. A partir de mi cumpleaños la empecé a disfrutar. Karina Banda y Fernando me hicieron una gran sorpresa. Veníamos de una posada Megan y yo y entré y gritaron: '¡Sorpresa!'. Estrenamos la casa con mis amigos en mi cumpleaños, fue mi mejor regalo. En el área del jardín, Raúl García, de Touch of Orquids, nos está creando un jardín de orquídeas. Ese es mi otro Rey Mago, nos vino a ayudar a poner todo en orden con la jardinería. Queremos ver crecer esos árboles con Megan. Me emociono porque estamos rodeados de gente tan buena que nos quiere tanto.

¿Qué aprendiste del 2022?

El 2022 fue de muchos retos. Fernando estuvo ingresado varias veces en el hospital, yo también, y fue muy duro. En enero del 2022 estuvimos en el hospital con Fernando, luego fuimos con Megan. A mí me estaban practicando unos exámenes con un diagnóstico muy difícil que no le quiero dar fuerza, pero ahí estamos. Los diagnósticos que me dieron no son muy alentadores para seguir teniendo bebés, pero ahí vamos. Es algo que no le voy a dar fuerza. Fue hace unos meses, el día siguiente del Día de la madre. Y me fui a México para pedirle un milagro a la Virgen una vez más. Estuvimos en la Basílica de Guadalupe. Por eso cuando la gente me pregunta que si voy a darle un hermanito [a mi hija], no sé, sería un milagro, igual que Megan. No pierdo la esperanza porque no hay imposibles. Nos estamos concentrando en nuestra casa, en ver crecer a mi hija, en ver crecer cada árbol junto con ella y echándole muchas ganas. Mi mamá ha estado aquí con nosotros, se acaba de ir a México, va y viene, nos ha apoyado muchísimo. Mi mamá ha sido una pieza fundamental en mi vida.

¿Cómo celebran el Día de Reyes?

Estamos muy emocionados, contándole a Megan de nuestras tradiciones, de los Reyes Magos. Cada noche les contamos el cuento de los Reyes Magos y sabe que vienen aquí a su casa. Vamos a celebrarlo con un chocolate delicioso mexicano, con una rosca de reyes, además es el cumpleaños de mi cuñada [la actriz Fabiola Guajardo] y lo celebramos con ella. Tendremos tamales si es posible.

¿Cómo es tu vida como mamá y profesional?

Trato de encontrar ese equilibrio entre el trabajo y la casa, pero la culpa no se acaba. La culpa de la mamá que trabaja no se acaba. No quiero ser la mamá tirana, pero tampoco quiere ser demasiado consentidora. Ha sido un reto enorme la crianza de Megan, es una niña muy despierta, muy inteligente, muy demandante, pero también es una niña que esperábamos con mucho amor.

¿Qué deseas en el 2023?

Quiero salud porque sin salud no hay nada, eso es lo que quiero. De eso nos dimos cuenta en el 2022. Sin salud no hay trabajo, no hay amor, no hay abundancia. Nos ha unido mucho, hemos sido una familia muy fuerte. El 2022 nos enseñó a ser fuertes. Hemos superado muchos obstáculos, hemos crecido como pareja Fernando y yo. Yo como mamá ni se diga, disfruto cada momento de Megan. Me ocupo de tener la casa limpia, pero primero me ocupo de tener a mi hija feliz. Eso no tiene precio, verla crecer es mi mayor deseo y ojalá que así sea.

¿Qué representa para ti este hogar?