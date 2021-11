Michelle Galván dedica amoroso mensaje a su esposo ¡Los momentos más románticos de la pareja! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Galvan Credit: Instagram/ Michelle Galván Michelle Galván compartió fotos con su esposo, el chef y empresario mexicano Fernando Guajardo, y un amoroso mensaje. La copresentadora de Primer Impacto (Univision) agradeció el apoyo incondicional de su esposo. "Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír", dice su mensaje. "Gracias por no darte por vencido y ayudarme a encontrar nuestro arcoíris, después de cada tormenta que hemos vivido. Te amo". Empezar galería En las buenas y en las malas La periodista compartió románticas fotos y videos junto a su amado, el padre de su bebé Megan. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Milagro de vida Su hija Megan ha llenado de alegría a la pareja, quien compartió en exclusiva con People en Español el dolor de haber perdido embarazos antes de convertirse en padres. 2 de 10 Ver Todo Su chef favorito "Tú no sólo nos has llenado de amor, lo has sazonado, decorado y servido, y quién ha probado tu comida, además de baby Megan y yo, nos queda el corazón contento", escribió Galván, junto a estas fotos con su chef favorito. 3 de 10 Ver Todo Anuncio De fiesta con la princesa Celebrando el primer cumpleaños de su hija Megan. 4 de 10 Ver Todo Familia feliz Disfrutando su tiempo libre con sus dos tesoros fuera del set de Primer Impacto. 5 de 10 Ver Todo Amor del bueno "La mejor vista de mi vida", escribió Galván junto a esta tierna foto de su esposo y su hija. "Los amo con toda mi alma, todita". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Almas gemelas "Puede parecer mucho tiempo, pero cuando estás casado con la persona correcta, el tiempo se convierte en atardeceres, apoyo, comprensión y amor. Feliz aniversario mi amor", le escribió Galván a su esposo junto a estas fotos juntos. "Hoy celebramos con nuestro mejor regalo: nuestra familia". 7 de 10 Ver Todo Divertidos Además de viajar juntos, la pareja disfruta simples placeres como ver un buen juego de fútbol. 8 de 10 Ver Todo Contando sus bendiciones "GRACIAS vida por haberme dado tanto", expresó Galván en Instagram, agradeciendo que sus deseos se han cumplido. "Mi mayor anhelo hoy es el mejor regalo del mundo, mi familia, mi esposo maravilloso y mi hermosa bebé". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Día de sol Disfrutando un día soleado en la piscina junto a su sirenita Megan. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

