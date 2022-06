Michelle Galván muy triste como madre por esta dolorosa noticia: "¿Cómo es posible esto...?" La co-presentadora de Primer impacto hizo un parón y desde su coche compartió su dolor ante un evento que le afecta especialmente como madre de una pequeña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Suele esbozar una gran sonrisa casi siempre, pero cuando hay que ponerse seria, Michelle Galván lo hace, especialmente cuando de niños se trata. La co-presentadora de Primer Impacto mandó un mensaje a sus seguidores desde su coche para contar un evento que ha vivido desde el horror y el dolor como mujer y madre. Son muchas las noticias negativas que a lo largo de su paso por el programa de Univision le ha tocado transmitir, pero hay una que le ha roto el corazón. "¡Ninguna mujer debería vivir esto en pleno siglo XXI!", escribió. Michelle Galván Michelle Galván | Credit: Mezcalent ¿De qué se trata? "Me tiene indignadísima una historia muy fuerte que ocurrió en México", empezó su video. "Cómo es posible que una mujer se someta a una cesárea en el medio de un apagón, el equipo médico como puede tiene que alumbrarla con sus teléfonos celulares.... Y cuando nace el bebé, le cortan una oreja", dijo con la cara descompuesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella, que ha vivido en primera persona el proceso de la cesárea y su compleja recuperación, no puede ni imaginarse el dolor que está viviendo la protagonista de esta historia por partida doble. "No me imagino el posparto para esta joven madre y lo que está pasando por su mente", añadió. La terrible noticia que se dio en su programa le llevó a compartir este escrito y video solidarios para todas las mamás y, específicamente, a la que le ha tocado vivir esta pesadilla. El posparto no es un episodio sencillo, por eso, una vez más, Michelle quiso mandar su apoyo y cariño a todas las mujeres que están en este proceso y lo ven interminable. "Un día a la vez, lo estás haciendo bien, haciendo todo lo que puedes. Todo mi cariño para ustedes", animó la presentadora. Pero, sin duda, su mensaje más cálido de fuerza fue para Karla Urikanzi, la mamá del recién nacido. "Ojalá que pronto reciba la ayuda que necesita, si podemos hacer algo vamos a sumarnos por su bebé y por su salud mental, que en un postparto es un reto enorme", concluyó.

