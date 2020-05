La tarta, los regalos, los invitados... ¡Todo lo que no se vio del baby shower de Michelle Galván! La presentadora compartió con sus seguidores imágenes en exclusiva de lo que fue uno de los días más felices de su vida. ¡Todo quedó perfecto! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana Michelle Galván celebraba esa fiesta que todas las embarazadas esperan con ganas, el baby shower. El coronavirus no impidió que la conductora se privara de ese momento tan único y especial. Tal y como informamos desde People en Español, lo hizo de forma virtual, a través de una videoconferencia con las mujeres de su vida. Amistades y familiares del alma le acompañaron desde sus casas y el resultado ya lo tenemos a la vista. La con-presentadora de Primer Impacto ha compartido cómo fue todo. Desde la torta, hasta los adornos de la casa, Michelle se puso sus mejores galas y lució más hermosa y radiante que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Un baby shower de Impacto! ¡Seré parte de las futuras mamás que contará cómo hicimos nuestras fiestas virtuales! En medio de la pandemia encontramos la forma para celebrar la vida y sus bendiciones, GRACIAS a todo mi equipo de Primer impacto por hacerlo posible", escribió. Y es que su programa, que este lunes mostrará los entresijos de cómo fue, estuvo detrás de todo para que saliera a la perfección. También su esposo, Fernando Guajardo, fue una pieza fundamental para que la conexión Miami, Houston y México saliera estupendamente. No faltó nada. Adornos, escenografía, comida y hasta un hermoso pastel. Una nueva forma de celebrar en tiempos de coronavirus.

