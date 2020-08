¡Michelle Galván comparte foto en bikinazo que ha tumbado las redes! La querida conductora, que acaba de convertirse en mamá de la preciosa Megan, publicó una sexy imagen en bikinazo que ha dejado a sus seguidores sin aliento. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acaba de cumplir el sueño de su vida, convertirse en mamá de su princesa Megan. A pesar de las complicaciones del posparto, Michelle Galván está viviendo un momento único colmada de felicidad y amor. Un sentimiento que ha querido reflejar con su más reciente foto en redes ¡y nada menos que en bikinazo! La co-presentadora de Primer impacto publicó una imagen de su cuerpo serrano en traje de baño estando todavía embarazada y tan solo un día antes de haber dado a luz. "¡Hace unos días estaba así! ¡No lo puedo creer! Mi mejor curva definitivamente, mi símbolo de victoria, Dios es generoso. Esta foto fue un día antes de que naciera mi bebé Megan", escribió feliz. Pocas horas después, Michelle recibía en sus brazos a la reina de la casa que ya hemos tenido el placer de conocer gracias a las primeras instantáneas que generosamente ha compartido en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bellísima presentadora se ha cuidado mucho durante estos nueve meses de gestación y ese bikinazo, que ha causado sensación al conocerse que era poco antes de tener a su pequeña, lo demuestra claramente. Gracias querida Michelle por esta joyita. Esperamos que estos días de recuperación estén yendo bien, seguro que con el amor de tu bebita todo será más llevadero.

Close Share options

Close View image ¡Michelle Galván comparte foto en bikinazo que ha tumbado las redes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.