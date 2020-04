Así celebró Michelle Galván su baby shower virtual La copresentadora de Primer Impacto (Univision) Michelle Galván —quien espera su primera hija— celebró un baby shower virtual con las mujeres más importantes en su vida. ¡Mira el video! By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Michelle Galván celebró su baby shower de manera virtual. Si bien no pudo tener una celebración tradicional por la pandemia del Coronavirus, la copresentadora de Primer Impacto (Univision) aún encontró la manera de celebrar la llegada de su primera hija con las mujeres más importantes en su vida. "Esperando a esta bebé con mucho amor", escribió junto a un retrato suyo mostrando su creciente pancita con el hermoso vestido naranja que lució en el festejo. "Aún no tenemos nombre para ella, quiero uno especial y con un profundo significado. Lo que sí tengo es mucha ilusión de que sus abuelas, sus tías y tantas 'tías de cariño' la bendicen con su amor y sus oraciones. Este domingo recibí una sorpresa muy especial de mis hermanas, mi primer baby shower virtual en familia. Gracias a cada una de ustedes por su tiempo, sus regalos y su cariño". Image zoom Instagram/Michelle Galván Un video que compartió en Instagram muestra a la periodista mexicana en su apartamento en Miami conectada por medio de una videollamada con mujeres muy cercanas a su corazón como su madre, sus hermanas, su suegra y su cuñada, la actriz Fabiola Guajardo. Image zoom Pasar su embarazo trabajando desde casa junto a su esposo, el chef mexicano Fernando Guajardo ha sido una experiencia inolvidable. "Hemos cocinado mucho, hemos cantado, hemos estado decorando el cuarto de la bebé, lo estamos pintando, hemos aprovechado todo este tiempo para adaptarnos a la llegada de nuestra bebé y tener las cositas que nos faltaban", dijo a People en Español. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom ¿Y cómo se llamará la pequeña? "No tengo ni idea, solo sé que quiero un nombre corto y que empiece con M y solamente le voy a poner un nombre", aseguró Galván sobre su hija, quien nacerá este verano. "Tengo en una lista muchísimos [nombres] pero ninguno me convence al cien por ciento. Todavía no lo tengo definido. Voy a tener dos o tres opciones para cuando le vea la cara, decir: '¡Ah, te llamas así! Me siento muy contenta, al principio no lo creía." Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

