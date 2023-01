¡Exclusiva! Lo que no se vio de nuestra visita a la casa de Michelle Galván Detrás de cámaras de nuestra portada digital con Michelle Galván, su esposo Fernando Guajardo y su hija Megan en su casa en Miami. ¡Mira los videos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Galván y su esposo Fernando Guajardo abrieron las puertas de hogar en Miami a People en Español en exclusiva. La copresentadora de Primer Impacto (Univision) y el chef mexicano posaron con su hija Megan para nuestra más reciente portada digital. Aquí compartimos los videos y anécdotas detrás de cámaras de este día especial que pasamos con la familia. "Fue bien importante la cocina", dice Guajardo, quien como buen chef consiente a su esposa y su hija con platillos gourmet. Su hija, de dos años, es su mejor ayudante. "Le gusta mezclar las cosas, ella pone todos los ingredientes del aderezo en un vasito", dice sobre Megan. "Termina toda manchada y después Michelle la baña. Es divertido. Ella se pone su delantal". Si bien Galván admite que cocinar no es su fuerte, su esposo asegura que tiene buena sazón y que lo enamoró la tinga de pollo que le cocinó la presentadora cuando eran novios. "Es mucho más su cocina que la mía", dice Galván. "Me esconde las cosas entonces no sé donde está nada", bromea el chef sobre su esposa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El año pasado, la pareja vendió su apartamento con vista al mar para comprar su nuevo hogar en Miami, donde Megan tiene un patio grande donde correr y una piscina para seguir sus clases de natación. Fernando Guajardo, Michelle Galvan y Megan Credit: Fotografo: Kike Flores @kikeflorescreator; Estilista: @shopaveconcept; Decoración y ambientación: @305decoliving @floridaverticalsandblinds @touchoforchids; PR: @mediaconconceptspr

"A Megan la vemos correr por todos lados, se emociona, le encanta la piscina", dice Galván sobre su casa. "A partir de mi cumpleaños la empecé a disfrutar. Karina Banda y Fernando me hicieron una gran sorpresa. Veníamos de una posada Megan y yo y entré y gritaron: '¡Sorpresa!'. Estrenamos la casa con mis amigos en mi cumpleaños, fue mi mejor regalo", cuenta la presentadora, quien celebró su primera Navidad y su cumpleaños 35 en su hogar en diciembre. La galardonada periodista mexicana también festejó en enero el Día de los Reyes en su hogar, con tamales y chocolate caliente, siguiendo sus tradiciones mexicanas. Fernando Guajardo, Michelle Galvan y Megan Credit: Fotografo: Kike Flores @kikeflorescreator; Estilista: @shopaveconcept; Decoración y ambientación: @305decoliving @floridaverticalsandblinds @touchoforchids; PR: @mediaconconceptspr Si bien Miami tiene un clima tropical, un toque mágico es la chimenea que tienen en la sala. "Yo siempre quise tener una casa con chimenea", dice Galván, quien construyó una chimenea decorativa, donde en diciembre puso su nacimiento. Este año, tras estrenar un moderno set en Primer Impacto, Galván tiene como resolución tomarse unas merecidas vacaciones con su esposo y su hija. "Trato de encontrar ese equilibrio entre el trabajo y la casa, pero la culpa no se acaba. La culpa de la mamá que trabaja no se acaba. No quiero ser la mamá tirana, pero tampoco quiere ser demasiado consentidora", dice la comunicadora. "Ha sido un reto enorme la crianza de Megan, es una niña muy despierta, muy inteligente, muy demandante, pero también es una niña que esperábamos con mucho amor".

