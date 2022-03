Michel Brown y su esposa juntos en la ficción como marido y mujer El protagonista de Pasión de gavilanes y su esposa Margarita Muñoz ahora también serán pareja en la ficción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michel Brown Michel Brown | Credit: Mezcalent La nueva temporada de Pasión de gavilanes, que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, no es el único producto en el que veremos durante la primera mitad del año a Michel Brown en la pequeña pantalla. El actor argentino, cuyo personaje todavía no ha aparecido en los nuevos capítulos de la historia que protagonizan Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey y compañía, aterrizará a principios de abril en Netflix con una nueva serie: Pálpito. Michel comparte set de grabación en esta ficción de la plataforma de streaming con su esposa, la actriz colombiana Margarita Muñoz, quien curiosamente interpreta a su pareja en la historia. "Compartimos juntos el set por primera vez en muchísimo tiempo en esta serie maravillosa que un poco la guía de la historia habla sobre el tráfico de órganos y estos dos personajes, que son marido y mujer, están relacionados justamente con eso dentro de la historia y es una serie de 14 capítulos increíble que sale dentro muy poquito en Netflix, así que muy contentos", expresó el inolvidable Franco Reyes en una reciente transmisión en vivo en Instagram con GNP Seguros. El actor, que hacía muchos años que no trabajaba con su esposa, reconoció que aprovecharon la química que tienen en la vida real para dotar de mayor verdad la historia de sus personajes. Michel Brown Michel Brown y su esposa Margarita Muñoz | Credit: Instagram Margarita Muñoz "Cuando empezamos a trabajar los personajes y la serie decíamos: 'Bueno, tratemos de encontrar de qué manera se relacionan estos personajes y cuál es la relación de estos personajes'. Y pensamos también en un momento y dijimos: 'Tratemos de darle desde nuestra verdad, o sea esto que nosotros tenemos que tiene una magia en esta relación que tenemos los dos, y tratar de aprovechar eso'. Que justamente los actores a veces tratamos de irnos por el lado contrario y decíamos: 'No, aprovechemos esta relación que tenemos que es fluida y que corre y que está buenísima para darle vida a estos personajes desde esta verdad que nosotros tenemos", explicó Brown, quien cuenta con dos millones de seguidores solo en Instagram. "Claramente los personajes tienen características diferentes, pero elegimos ese camino de encontrarnos como pareja nosotros en el set y fue un experimento muy, muy interesante", aseveró. Michel y Margarita cumplieron el pasado 23 de febrero 9 años de casados, un aniversario que no quisieron dejar pasar por alto a través de sus respectivas cuentas de Instagram. "De esas buenas decisiones que perduran en el tiempo", escribió el actor junto a unas románticas instantáneas del día en el que ambos unieron oficialmente sus vidas. Más sobre su esposa Margarita inició su carrera como actriz muy joven en su Colombia natal, donde participó en exitosas telenovelas como El auténtico Rodrigo Leal (2004) y Los Reyes (2005). En Telemundo, debutó en 2009 como parte del elenco del melodrama Niños ricos, pobres padres y en 2011 volvió a trabajar para la cadena como antagonista de Los herederos del Monte. La actriz de 34 años también se dejó ver en 2019 en la pantalla de Univision como parte del elenco de La piloto, serie que protagonizó Livia Brito y en la que dio vida a Andrea Pulido.

