Exclusiva: Michael Peña hace de las suyas en la película Tom y Jerry Como parte del elenco estelar, Michael Peña forma parte de la película Tom y Jerry. El actor nos cuenta su experiencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con más de 50 películas y casi una veintena de programas de televisión, Michael Peña es un latino que goza de prestigio en Hollywood. Ahora, el actor tiene un nuevo reto al participar en la película de los icónicos Tom y Jerry, donde se mezclan el live action con la animación. El mexicano-estadounidense cuenta porque decidió unirse a este proyecto. "Crecí viendo a Tom y Jerry, junto a mi hermano, y ahora puedo estar en una película con los personajes con los que crecí. Lo que lo hace aún mejor es saber que puedo verlo con mi hijo y mis sobrinas y sobrinos", mencionó Peña a People en Español. En este filme, el intérprete de Enrique "Kiki" Camarena Salazar en la serie Narcos: México, da vida a Terrance, quien estará en disputa con Kayla, encarnada por Chloé Grace Moretz, y Jackie, personaje a cargo de Ken Jeong; tal como ocurre con los icónicos gato y ratón. Image zoom Credit: Cortesía de Warner Bros. Picture SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pueden esperar la rivalidad y la locura que trajo la caricatura, pero agreguen a Chloe, Ken y a mí", agregó. "Terrance es muy ambicioso y trabaja en uno de los hoteles más bonitos de Nueva York, el Royal Gate, y realmente quiere organizar la boda más grande que haya tenido el hotel. Sabe que la publicidad sería fantástica para el hotel, pero añade mucha presión". Image zoom Credit: Cortesía de Warner Bros. Picture Además de este filme, Michael Peña forma parte del elenco principal de la película Ant-Man 3, donde interpreta Luis, el mejor amigo del superhéroe, que se estrenará el próximo año. Mientras tanto, el público ya puede disfrutar de su participación en Tom y Jerry.

