Michael Bublé sobre Will Smith: "El amor no puede justificar nunca la violencia" Continúa la polémica sobre el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar. Ahora, Michael Bublé opina al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 27 de marzo de 2022, la ceremonia número 94 de los premios Oscar se vio empañada por el conflicto que se suscitó entre Will Smith y Chris Rock, cuando el actor golpeó al comediante, durante la transmisión en vivo, luego de que este bromeara con la alopecia que sufre su esposa Jada Pinkett Smith. Las reacciones de los famosos respecto a lo ocurrido no se han hecho esperar. Ahora, tocó el turno de Michael Bublé, quien se pronuncia contra la violencia. "A veces hacemos locuras por amor, pero el amor no puede justificar nunca la violencia", mencionó Bublé a la agencia internacional de noticias Europa Press. "No estoy queriendo decir que yo sea mejor, igual habría reaccionado de la misma forma o habría sentido la necesidad de hacerlo si alguien dice algo horrible sobre mis hijos o mi esposa y me agarra en un momento de debilidad". Por ello, el intérprete de "Feeling Good" pide ser a la sociedad ser empática y compasiva porque "todos somos seres humanos" y nadie está exento de tomar alguna decisión "terrible" cuando atraviesa por momentos "sin paz interior" u otros conflictos personales. El cantante de origen canadiense reconoce que ser una figura pública también lo expone a los ataques, críticas y bromas pesadas como el "crooner", cuya fórmula es la falta de límites y el respaldo de la libertad de expresión; por lo tanto, si bien puede incomodarle, también comprende que es parte del uso y costumbres del medio. Michael Buble y Will Smith Michael Buble y Will Smith | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images; Ruby Wallau/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Soy famoso y por lo tanto siempre va a haber alguien que se meta conmigo", advirtió. "Hay muchas veces en las que me lo tomo como un cumplido, porque si no fuera famoso no hablarían de mí para nada. Es un cumplido que la gente te dedique un rato de sus tristes y miserables vidas". Mientras los problemas para Will Smith continúan, Michael Bublé promociona su más reciente producción musical titulada Higher.

