¡Luisana Lopilato afirma que amenazaron de muerte a Michael Bublé! El ídolo de la música tuvo un par de gestos extraños con su esposa durante un directo de instagram, cosa que no gustó nada a sus fans que le acusaron de maltrato. Aquello desencadenó una importante polémica... Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo comenzó a raíz de un directo en que Michael Bublé y Luisana Lopilato, hicieron en Instagram. El admirado ídolo de la música tuvo un par de gestos un tanto bruscos con la mamá de sus hijos, cosa que no gustó nada a sus fans. Primero le brindó un pequeño codazo visiblemente enojado a su esposa y más tarde, la forma en que apartó la cabeza bruscamente cuando la argentina le fue a acomodar el cabello en un gesto reconciliador. Image zoom WireImage.com Los comentarios de los internautas contra la actitud de él fueron inmediatos y en vivo: “Luisana, ¡sal de ahí!”, exclamó alguien, mientras otro señalaba: “¡Siempre le habla de forma prepotente!” Tanto fue el lío que se organizó, que se convirtieron en trending topic y la misma esposa de Bublé tuvo que salir a defenderle en sus redes, en un post que después borró y que decía lo siguiente: “Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más”, dijo entre otras cosas. Pero no tardaron en aparecer nuevos comentarios tipo: “No hay peor sordo que el que no quiere oír”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom The Grosby Group En una entrevista que la modelo argentina de 32 años dio esta semana al show de televisión Intrusos, la joven mamá de tres niños aseguró que a raíz de aquello han recibido cantidad de amenazas. “Hemos recibido muchas demostraciones de cariño, pero no creerían la cantidad de gente que me mandó fotos con armas diciéndome que iban a matar a Mike cuando fuera a Argentina. Me dio mucho miedo, todavía sigo asustada”, aseguró. Image zoom RS Fotos/The Grosby Group “Es cierto que son más los mensajes positivos que los negativos, pero estoy de todos modos preocupada por mi familia. Sufrí mucho entonces y también le dolió mucho a Mike. Ama Argentina y le encanta ir a Argentina conmigo cuando tengo que trabajar allá”, dijo.

