Michael B. Jordan es el Hombre Más Sexy del 2020 de People. ¡Mira sus fotos más atrevidas! Por Leonela Taveras Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo by Aaron J. Thornton/FilmMagic El actor estadounidense Michael B. Jordan ha sido coronado como el Hombre Más Sexy del 2020 por la revista People. Aquí hacemos un recuento de su vida profesional, familiar y, por supuesto, de las fotografías más seductoras de este galán de Hollywood. Empezar galería Sus orígenes Criado en Newark, Nueva Jersey, por sus padres, Donna y Michael —junto con su hermano Khalid, y su hermana Jamila— Jordan da crédito a su familia por siempre apoyar sus éxitos y ser el pilar en su carrera. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Un selecto grupo Sobre su nombramiento a la lista, le dijo a People que se siente genial recibir tal distinción. "Sabes, todo el mundo siempre hacía esa broma, como, 'Mike, esto es lo único que probablemente no vas a conseguir', pero es un buen club del cual formar parte", dijo. 2 de 9 Applications Ver Todo Seductor natural Con pectorales de acero y una mirada cautivadora, el actor sabe enamorar a sus seguidoras en las redes presumiendo su masculinidad y belleza. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Como el vino Jordan se ha destacado por su talento y su look desde sus comienzos como actor en la pantalla chica. Sin embargo, el paso de los años le ha caído como anillo al dedo y a sus 36 años está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Él y su familia participaron recientemente en una campaña para Coach sobre la familia durante la época de fiestas de fin de año. 4 de 9 Applications Ver Todo Por el voto Para las elecciones presidenciales de este año, el actor instó a sus seguidores en redes y a sus conciudadanos a ejercer su derecho al voto. 5 de 9 Applications Ver Todo Un hombre de familia Amante de su familia y fan número de uno de su madre, el actor presumió su elegante atuendo y el de su acompañante en la ceremonia de los Oscars el año pasado. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Disciplinado y fuerte Para su película Creed —una continuación de la saga de las cintas Rocky— interpretó magistralmente al joven boxeador Adonis y tuvo que intensificar su rutina de ejercicios. ¡Sí que valió la pena! 7 de 9 Applications Ver Todo Arte con propósito Orgulloso de sus raíces afroamericanas, el actor se tatuó en su espalda el mapa de África. También es una de las celebridades que ha apoyado en numerosas ocasiones el movimiento Black Lives Matter. 8 de 9 Applications Ver Todo ¿Hecho por los dioses? Jordan compartió con sus seguidores de Instagram fotos suyas sin camisa mostrando su impresionante musculatura. ¡Qué guapo! 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

