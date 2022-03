¡Mich Duvall rescata a dos niños envueltos en terrible accidente! (Imágenes) El célebre actor, hijo de Consuelo Duval, fue tildado de héroe al cometer la hazaña que quedó grabada. ¡Wow! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un auto volcado en la carretera y un grupo de personas tratando de ayudar a los accidentados fueron los videos que la muy querida actriz Consuelo Duval recibió en su cuenta de Instagram. Las imágenes le hicieron temer lo peor… ¿Estaría involucrado algún ser querido? Sí: su hijo, el guapérrimo Mich Duval, se encontraba en el lugar del siniestro, ¡pero salvando vidas! "No entendía muy bien por qué me habían mandado estos videos, debo confesar que se me hundió la panza…" confesó en sus redes. "Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente… Vi como el muchachito flexible rescató a una princesa ilesa y a un pequeñito ileso", relató bajo los clips compartidos. "Gracias a Dios no hubo heridos… Pero cuando leí el texto que acompañaba a estos videos...Hasta me mareé…" confesó. "Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños…" le escribieron y ella continuó con lágrimas en los ojos. "¡Y sí! ES MI HIJO. No me sorprende papalito, desde que naciste has sido un HÉROE", escribió con letras mayúsculas. Después aprovechó para recordar que hoy es el Día Internacional de la Mujer. "Las amo, respeto, admiro y bendigo. ¡Claro que se puede!" dijo recordando a las mamás solteras, que sacan adelante solas a sus hijos: "Yo crié solita a este héroe por que tengo un súper poder: Soy mujer". consuelo-michel-duval.png Instagram/Consuelo Duval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mich Duval Entre Consuelo Duval y su hijo Mich siempre ha existido una relación muy especial.

