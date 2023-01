Miate Perroni da emotivo mensaje tras anuncio de embarazo La pareja conformada por Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar no puede ocultar la emoción de que pronto se convertirán en padres. Así lo demostró la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de enero de 2023, aprovechando que en México se celebra el día de los Reyes Magos, cuando los niños reciben juguetes, Maite Perroni anunció que está esperando su primer bebé junto a su esposo Andrés Tovar. Así, la actriz no ha dudado en mostrar la emoción y alegría que le da convertirse en mamá. Ahora, la RBD da a conocer un emotivo mensaje tras este anuncio. "Hoy agradezco por todo lo que ya he recibido", mencionó Perroni en una historia que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Y por lo que aún está por venir". El mensaje está en una especia de dibujo con una hoja de papel con un fondo rosa y una botella que en su interior tiene un corazón con el mismo tono. La protagonista de la serie oscuro deseo posteriormente puso otra historia para dar gracias por lo que está viviendo. "Agradecida, agradecida y bendecida", mencionó. La noticia de la próxima llegada de un bebé a la vida de la también cantante ha causado emoción en propios y extraños, quienes no han dudado en llenar a la pareja de futuros padres de felicitaciones y buenos deseos. Sus compañeros de la famosa agrupación no fueron la excepción. Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que hermoso video", dijo Christopher Uckermann. "Bebé te esperamos con todo el amor del mundo tus tías y tíos. Te amamos desde el primer segundo y aquí voy a estar siempre para ti", mencionó Anahí. "¡¡Ay ay ay, felicidades!! ¡Qué emoción!", agregó Dulce María. Mientras Christian Chávez utilizó emoticones de corazón y una carita con ojos de corazones para mostrar su emoción; "Se me acaban lo emojis", expresó. Maite Perroni Maite Perroni había prometido hacer público cuando estuviera embarazada y lo cumplió. Quizá más adelante ofrezca mayores detalles al respecto. Mientras tanto, está preparando la gira con RBD.

