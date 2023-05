La hija mayor de Andrea Legarreta está enamorada: ¡así fue la declaración de amor de su nueva pareja! Mía Rubín derrochó miel en una romántica foto del momento en que su enamorado le pidió que sea su novia, ¡igualito que en las películas de Hollywood! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mía Rubín Credit: Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Mía Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, anunció que el amor llegó a su puerta y que tiene una relación de noviazgo con una promesa de la tauromaquia mexicana. Fue por medio de sus historias de Instagram que la joven de 18 años compartió una imagen del momento en que el torero Tarik Othon se le declaró con una romántica sorpresa este pasado fin de semana. "¿Quieres ser mi novia?", así se lee en el letrero de luces que preparó el torero y que adorna el escenario del fondo de una terraza, que además estaba iluminada por velas y las estrellas. En la imagen, la pareja miraba al cielo mientras estaban abrazados. En otro clip se aprecia el instante en que Rubín responde afirmativamente cuando los fuegos artificiales comenzaron a decorar el cielo y un grupo de mariachi puso la nota musical a la noche, que también contó con la presencia de amigos cercanos que los felicitaron con un ¡vivan los novios! ¿Quién es el yerno de Legarreta y Rubín? Según el diario mexicano El Universal, Othon nació en Querétaro, tiene 20 años y es considerado una promesa de la tauromaquia de su país. Debutó profesionalmente a los 15 años y en su cuenta de las redes sociales mantiene una perfil profesional en el que solo comparte fotos de los corridas en las que ha participado. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de la romántica declaración, la pareja no ha ofrecido más detalles de su relación. Sin embargo, se dejan algunos mensajes y emoticones de corazón en sus publicaciones, mostrando a sus seguidores lo enamorados que están. Mía Rubín Credit: Instagram / Mía Rubín En entrevista con el medio Maxwell, el joven reveló que otra de sus pasiones es el rejoneo, práctica en la que desde un caballo se clava al toro un rejón, una especie de lanza corta. Dijo que también disfruta otras actividades como compartir tiempo con amigos y familia, ir al cine y a un buen restaurante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La hija mayor de Andrea Legarreta está enamorada: ¡así fue la declaración de amor de su nueva pareja!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.