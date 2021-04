Mia Farrow revela por primera vez las causas de las muertes de sus tres hijos Cansada de los "viciosos rumores basados en mentiras", la artista de 76 años hizo público un comunicado relatando toda la verdad de lo que ocurrió. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Suele ser muy selectiva a la hora de colgar contenido en sus redes sociales, y mucho más si se trata de su familia. Pero en esta ocasión, Mia Farrow ha considerado necesario salir a la palestra y acabar con las mentiras que se estaban diciendo sobre la muerte de tres de sus 14 hijos. La actriz confirmó que perdió a su hija Tam cuando la adolescente tenía 17 años, a Lark, a los 35 y a su hijo Thaddeus a los 29. Unos capítulos lo suficientemente trágicos como para que se vayan contando cosas inciertas que atentan contra la verdad. A través de Twitter, Mia aclaró punto por punto las razones que acabaron con tres de las personas que más ha amado. De Tam, la más joven, confirmó que fallecía de una sobredosis accidental relacionada con las migrañas agonizantes que sufría "y su enfermedad cardíaca", arrancó su mensaje. Después, su hija más mayor, Lark, perdía la vida tras complicaciones derivadas del VIH que contrajo con una antigua pareja. "A pesar de su enfermedad, vivió una vida plena y rodeada del amor de sus hijos y su longeva relación", explicó. Finalmente, relató lo que le pasó a su "valiente" hijo, Thaddeus, quien murió tras cometer suicidio. "Era feliz con su pareja y todos estábamos esperando una boda, pero cuando la relación terminó abruptamente, se quitó la vida". Con el estreno del documental Allen vs Farrow en HBO los rumores sobre sus hijos fallecidos empezaron a irse por lugares oscuros que, como madre, decidió cortar de raíz por respeto y amor a ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estas son tragedias indescriptibles", añadió la protagonista de El Gran Gatsby en su escrito en Twitter. "Cualquier otra especulación sobre sus muertes es deshonrar sus vidas y las vidas de sus hijos y seres queridos". La respetada actriz concluyó su post asegurando que se siente "agradecida" de ser madre de 14 hijos y abuela de 16. "Aunque hemos pasado tristezas, nuestras vidas hoy están llenas de amor y alegría."

