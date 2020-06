“Mi relación con ella está rota", dice Enrique Guzmán sobre Frida Sofía Enrique Guzmán dio a conocer que no existe relación alguna con Frida Sofía. ¿Habrá reconciliación algún día? El cantante responde. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los conflictos que Frida Sofía ha tenido, desde hace un tiempo, con su madre Alejandra Guzmán y otros miembros de la familia, surgieron de nueva cuenta hace unos meses. Incluso su abuelo Enrique Guzmán fue atacado de manera directa por la joven. ¿Ya hubo una reconciliación entre este último y su nieta? El cantante lo revela. “No he hablado [con Frida Sofía]”, confesó Enrique Guzmán al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Mi relación con ella está rota”. RELACIONADO: Pelea entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán continúa Image zoom Frida Sofía en Premios de la Radio 2019. El intérprete de “Tú cabeza en mi hombro” advirtió que la modelo “está enferma de algo, que no sé qué es”. Sin embargo, el también actor no está dispuesto a seguir recibiendo agresiones por parte de la chica porque considera que sus acciones son únicamente para llamar la atención y estar en el ojo público. Por lo tanto no va a prestarse a ese tipo de juegos nuevamente. “No creo que deba hacerlo [buscar una reconciliación] en este momento porque ella busca eso, busca el escándalo a través de insultar a su familia. Y los insultos a la familia ya los recibí, ya los recibió su mamá”, mencionó. “Ahora, que insulte a sus parientes del lado de su papá [Pablo Moctezuma] o que sé yo. Pero de parte mía ya no le doy un minuto más de publicidad”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista informó que Alejandra Guzmán se encuentra bien tras los daños que sufrió su casa de Oaxaca, México, debido a el sismo ocurrido el pasado martes. Enrique Guzmán dio a conocer que está preparando un programa digital, de corte musical, que se titulará Guzmán a la carta y donde interpretará sus éxitos.

