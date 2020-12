Close

Exclusiva: "Es un gran sueño para mí ser madre", confiesa Tini Stoessel Tini abre su corazón y hace importantes revelaciones sobre su vida, sus sueños y metas profesionales. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con tan solo 23 años, Tini Stoessel ha consolidado una carrera como modelo, actriz y bailarina; además, está siendo reconocida en su faceta de cantante a pasos agigantados. Sin embargo, el éxito del que siempre ha gozado no le impide seguir enfocada en uno de sus mayores anhelos: convertirse en madre. RELACIONADO: El estilo ultra sexy de Tini Stoessel Image zoom Credit: Gaby Herbstein “Es un gran sueño para mí ser madre y verme en ese papel, en ese rol”, confesó Tini a People en Español. “Me parece que nací en una familia demasiado hermosa para no querer soñarlo y decir ‘que hermoso’. Y siempre he tenido una conexión muy especial con los nenes chiquitos. Me encantaría. Veremos qué sucede y hacia donde me llevé la vida”. Mientras llega ese momento, la cantante ya ha cumplido otro de sus grandes sueños y es la colaboración que realizó con Alejandro Sanz para interpretar juntos el tema “Un beso en Madrid”; cuyo video, aunque aparecen juntos, lo filmaron por separado a causa de la pandemia “por chroma y efectos especiales nos unen en la pantalla”. Image zoom Credit: Gaby Herbstein “Haber colaborado con uno de mis artistas preferidos y que marcó tanto mi vida, desde que yo era pequeñita, es absolutamente un sueño hecho realidad”, mencionó. “Estoy eternamente agradecida con Alejandro Sanz, porque más allá de haberlo conocido profesionalmente, que ya era un sueño para mí, desde la voz conocí a la persona que estaba detrás de esas canciones y me encontré con un ser humano demasiado increíble que me brindó un montón de cosas positivas también en mi vida y aprendizaje”. Image zoom Credit: Gaby Herbstein Ahora, Martina Stoessel, nombre real, acaba de lanzar su nuevo disco titulado Tini Tini Tini, el cual, considera que “fue el inicio de una etapa nueva en mi vida, inesperada, y el final en algún punto”. Durante este proceso, considera que creció a nivel musical y profesional, pero también personal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La vida aunque uno intente, a veces, planearla te dice ‘no, no era por acá. Era por acá’. Lo que nos pasó este año, siento que nos enseñó mucho eso de intentar tener todo controlado y mejor disfrutar el día a día”, agregó. “Cada vez quiero crecer más en todos los sentidos”. Tini tiene una nueva meta y es grabar con Beyoncé; mientras tanto, está preparando una presentación especial virtual, que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre a las 2:00 p.m. (hora del Pacífico), 5:00 p.m. (hora del Este) y 7:00 p.m. (hora de Argentina); la cual, será transmitida a través de Claro.com.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Exclusiva: "Es un gran sueño para mí ser madre", confiesa Tini Stoessel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.